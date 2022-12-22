Тільки не Київ: у столиці рекордне падіння попиту на оренду квартир

Обстріли росіянами Києва й області вплинули на попит орендарів — осісти в Києві приїжджі з інших регіонів готові дедалі рідше. Фокус дізнався, у чому причина.

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Починаючи із середини осені, а саме від моменту активізації енергетичного терору росіян, у столиці помітно суттєве зниження активності орендарів. Про це Фокусу розповіла експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

"Якщо влітку, навіть на початку осені, ми бачили і повернення з-за кордону частини українців і внутрішню міграцію, переважно з деокупованих населених пунктів до столиці, то зараз ці процеси менш помітні. Люди не поспішають до столиці, бо дуже бояться потрапити в блекаут у великому місті. Найбільше лякає відсутність тепла, води та каналізації", — зазначає Вікторія Берещак.

У Києві люди побоюються тривалих блекаутів, а найнижчий попит — на квартири поблизу інфраструктурних об'єктів

За її словами, на ринку оренди Києва помітна ще одна тенденція — додаткові умови в нових договорах оренди. Вони стосуються можливості розірвання договору в зв'язку з форс-мажорами, коротшого терміну оренди — від трьох місяців, розстрочки авансового платежу.

"Помітна велика готовність власників іти на поступки. Це стосується і умов договорів, і орендної плати — знижки від довоєнної ціни приблизно на 10-12% ми вже бачимо. Також люди частіше винаймають багатоквартирне житло, ніж однокімнатні. Флетшеринг і кооперація — знову в моді", — розповіла Вікторія Берещак.

За словами експертки, середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 7,5-9 тис. грн, 2-кімнатної — 9-11 тис. грн, трикімнатної — від 12 тис. грн.

"Подальша динаміка вартості оренди залежить від ситуації на фронті, зростання загрози з боку Білорусі та ступеня енергетичної кризи. Думаю, протягом зими бачитимемо зниження ціни оренди, але прогнозувати рівень падіння зараз складно. Попит із середини осені на оренду квартир у Києві просів на 30%, що пов'язано, перш за все, з енергетичним терором. Люди також поїхали за місто, зробивши ставку на автономні джерела живлення у будинках. У квартирі генератор не поставиш, на відміну від будинку”, — розповідає експертка. І додає: особливо погано здаються квартири поряд з об'єктами критичної інфраструктури, там помітна довша експозиція і знижена ціна — дисконт становить здебільшого від 15 до 25%.

Нагадаємо, в українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужностей.

Раніше Фокус писав, що орендарі житла за містом насамперед цікавляться тим, що дозволить безперебійно забезпечувати потреби домогосподарства в умовах частих аварійних і віялових відключень електроенергії.