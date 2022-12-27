Доллар - 42,8, падение зарплат и безработица: что МВФ прогнозирует Украине на 2023 год

По мнению Фонда, в 2023 году реальные зарплаты украинцев сократятся на 2,3%, а инфляция достигнет 22,5%.

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МВФ обнародовал Отчет миссии, Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике по новой мониторинговой программе (PBM) с Фондом. Речь идет о промежуточной программе Украины и МВФ, задачей которой является укрепление основы для макрофинансовой стабильности и создание условий для создания долгосрочной амбициозной кредитной программы с исключительным доступом для Украины в 2023 году. Об этом в авторской колонке для Фокуса рассказал народный депутат, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Он отметил, что нынешняя программа Фонда построена на базовом экономическом сценарии:

Изменение реального ВВП: 2022 – падение на 33%; 2023 – рост на 1%

Потребительская инфляция на конец года: 2022 – 30%, 2023 – 22,5%.

Безработица (средняя за год): 2022 – 24,5%, 2023 – 20,9%.

Реальные зарплаты: 2022 – падение на 27%, 2023 – падение на 2,5%.

Дефицит бюджета (% ВВП): 2022 – 20,5%, 2023 – 10,1% (учитывая гранты).

Государственный долг (% ВВП): 2022 – 89,4%, 2023 – 89,9%.

Золотовалютные резервы: 2022 – 25,1 млрд. дол., 2023 – 21,1 млрд. дол.

Обменный курс. МВФ не дает прогноз курса, но его расчетную величину не сложно определить с использованием статистических выкладок по платежному балансу. Итак, средний курс по году: 2022 – 32,3 грн/долл, 2023 – 42,8 грн/долл.

"В целом, оценки МВФ на текущий год близки к последним прогнозам правительства и НБУ, в то же время на 2023 год они более консервативны, чем те, что учтены в госбюджете, из-за негативного влияния массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры. По оценкам Фонда, экономика испытывает наибольшее падение в 4-м квартале 2022 года, восстановление начнется со 2-го квартала следующего года", — отметил Данил Гетманцев.

По его словам, прогноз МВФ инфляции в Украине на 2023 год ниже величины, учтенной в бюджете, тогда как средний расчетный курс очень близок к ожиданиям правительства.

"Прогноз МВФ производен от последствий войны, что обуславливает значительную неопределенность в оценках и расхождения в предположениях. В частности, альтернативные сценарии предполагают изменение реального ВВП от –12,5% до +10% в зависимости от развития ситуации в сфере безопасности", — сообщил Данил Гетманцев.

Напомним, сумма финансовой помощи, которую Украина получила от международных партнеров с начала полномасштабного вторжения России и по 22 декабря, составила $28 млрд.

28 октября Фокус писал, что по прогнозу Национального банка Украины валовый внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2022 года упадет на 35,6% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. По итогам 2022 года экономика Украины сократится на 31,5%, однако уже в 2023-м возобновит рост.