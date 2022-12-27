Долар — 42,8, падіння зарплат та безробіття: що МВФ прогнозує Україні на 2023 рік

На думку Фонду, у 2023 реальні зарплати українців скоротяться на 2,3%, а інфляція сягне 22,5%.

Related video

МВФ оприлюднив Звіт місії, Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику щодо нової моніторингової програми (PBM) з Фондом. Йдеться про проміжну програму України та МВФ, завданням якої є зміцнення основи для макрофінансової стабільності та створення умов для створення довгострокової амбітної кредитної програми з винятковим доступом для України у 2023 році. Про це в авторській колонці для Фокусу розповів народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що нинішню програму Фонду побудовано на базовому економічному сценарії:

Зміна реального ВВП: 2022 – падіння на 33%; 2023 – зростання на 1%

Споживча інфляція на кінець року: 2022 – 30%, 2023 – 22,5%.

Безробіття (середнє за рік): 2022 – 24,5%, 2023 – 20,9%.

Реальні зарплати: 2022 – падіння на 27%, 2023 – падіння на 2,5%.

Дефіцит бюджету (% ВВП): 2022 – 20,5%, 2023 – 10,1% (з огляду на гранти).

Державний борг (% ВВП): 2022 – 89,4%, 2023 – 89,9%.

Золотовалютні резерви: 2022 – 25,1 млрд дол., 2023 – 21,1 млрд дол.

Обмінний курс. МВФ не дає прогноз курсу, але його розрахункову величину не складно визначити з використанням статистичних викладок щодо платіжного балансу. Отже, середній курс за роком: 2022 – 32,3 грн/дол, 2023 – 42,8 грн/дол.

"Загалом оцінки МВФ на цей рік близькі до останніх прогнозів уряду та НБУ, водночас на 2023 рік вони консервативніші, ніж ті, що враховані в держбюджеті, через негативний вплив масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури. За оцінками Фонду, економіка зазнає найбільшого падіння у 4-му кварталі 2022 року, відновлення розпочнеться з 2-го кварталу наступного року", — зазначив Данило Гетманцев.

За його словами, прогноз МВФ інфляції в Україні на 2023 рік нижче за величину, враховану в бюджеті, тоді як середній розрахунковий курс дуже близький до очікувань уряду.

"Прогноз МВФ вироблений від наслідків війни, що зумовлює значну невизначеність в оцінках та розбіжності в припущеннях. Зокрема, альтернативні сценарії передбачають зміну реального ВВП від -12,5% до +10% залежно від розвитку безпекової ситуації", — повідомив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, сума фінансової допомоги, яку Україна отримала від міжнародних партнерів з початку повномасштабного вторгнення Росії та до 22 грудня, склала $28 млрд.

28 жовтня Фокус писав, що за прогнозом Національного банку України валовий внутрішній продукт України у четвертому кварталі 2022 року впаде на 35,6% порівняно з таким самим періодом минулого року. За підсумками 2022 року економіка України скоротиться на 31,5%, проте вже 2023-го відновить зростання.