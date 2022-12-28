Дефицит и аварийные отключения: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы

Несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме благодаря относительно теплой погоде уже четвертый день подряд, в ночные часы не применяются ограничения потребления электроэнергии.

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В Украине в среду, 28 декабря увеличился дефицит электроэнергии в системе. Причина: остановка некоторых блоков электростанций из-за вражеского обстрела газовой инфраструктуры на востоке. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".

При этом отмечается, что благодаря относительно теплой погоде уже четвертый день подряд, в ночные часы не применяются ограничения потребления электроэнергии.

"Однако в итоге имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. Поэтому до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений", — говорится в сообщении.

В компании также напомним, что энергосистема Украины в период с октября по декабрь 2022 года выдержала 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА россиян.

"По этой причине объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения. Для их восстановления необходимы значительные ресурсы и время", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Энергетики предупреждают, что россияне вряд ли откажутся от практики обстрелов критической инфраструктуры, поэтому специалисты готовятся к любым возможным сценариям и при любых условиях будут восстанавливать энергосистему.

Напомним, 27 декабря замглавы КГГА Петр Пантелеев заявил, что в Киеве плановые и аварийные отключения света будут продолжаться всю зиму. По словам чиновника, ситуация в энергосистеме остается сложной, но столичные власти стараются сделать так, чтобы жителям было комфортно.

Тем временем США сталкиваются с проблемами при поставках оборудования для ремонта энергетических объектов в Украине. Так, в публикации издания CNN говорится, что некоторые дорогостоящие технологии не могут быть использованы в Украине из-за разницы в частотах сетей.