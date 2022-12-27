Легче не будет: киевлян предупредили о ситуации со светом в столице зимой (видео)

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, столичные власти стараются сделать так, чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков

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В Украине ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому киевляне будут жить в условиях плановых и экстренных отключений света всю зиму. Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

"Мы помним последние обстрелы, трудно было восстанавливать, но круглосуточные работы энергетиков обеспечили нам ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Соответствующие работы продолжаются", — рассказал Петр Пантелеев.

Чиновник также объяснил, почему в выходные дни в домах у большинства киевлян почти всегда есть свет. Как отметил Пантелеев, так происходит потому, что в субботу и воскресенье уменьшается нагрузка на энергосистему, а люди потребляют меньше электроэнергии, нежели в будни.

"В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков", — подчеркнул Пантелеев.

Новый год со светом

О такой возможности сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко. Он отметил: "Поверьте, все энергетическая сфера сейчас работает 24/7 и результаты этой работы можно увидеть в каждом конкретном часу этого труда".

При этом Галущенко не исключает, что российские Вооруженные силы могут нанести следующий ракетный удар по энергетической инфраструктуре на Новый год. В таком случает энергетики могут прибегнуть к аварийным отключениям для стабилизации энергосистемы.

Галущенко также упомянул о том, что при отсутствии новых повреждений ситуация с энергоснабжением в Украине постепенно налаживается. С каждым днем энергетикам удается все больше увеличивать объем генерируемого электричества.

Тем временем в Украине 1 января планируют повышать тарифы на холодную воду. Так, тарифы на водоснабжение и водоотвод вырастут в среднем на 10%. При этом в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тарифы пересматриваться не будут, поскольку эти регионы сильно пострадали от вторжения российских оккупантов.

Также Фокус рассказывал, что с 1 января 2023 года для небытовых потребителей в Украине вырастут тарифы на электроэнергию. Рост цен на электроэнергию для данной категории составит около 15 копеек/кВт*ч.