Легше не буде: киян попередили про ситуацію зі світлом у столиці взимку (відео)

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, столична влада намагається зробити так, щоб мешканцям було комфортно, але все залежить не тільки від енергетиків.

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В Україні ситуація в енергосистемі залишається складною, тому кияни житимуть в умовах планових і екстрених відключень світла всю зиму. Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

"Ми пам'ятаємо останні обстріли, важко було відновлювати, але цілодобові роботи енергетиків забезпечили нам ту ситуацію, в якій ми зараз перебуваємо. Відповідні роботи продовжуються", — розповів Петро Пантелеєв.

Чиновник також пояснив, чому у вихідні в будинках у більшості киян майже завжди є світло. Як зазначив Пантелєєв, так відбувається тому, що в суботу й неділю зменшується навантаження на енергосистему, а люди споживають менше електроенергії, ніж у будні.

"У таких реаліях ми житимемо всю зиму, треба це розуміти. Ми максимально намагаємося зробити так, щоб мешканцям було комфортно, але все залежить не тільки від енергетиків", — наголосив Пантелеєв.

Новий рік зі світлом

Про таку можливість повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Герман Галущенко. Він зазначив: "Повірте, вся енергетична сфера зараз працює 24/7, і результати цієї роботи можна побачити в кожній конкретній годині цієї праці".

Водночас Галущенко не відкидає, що російські Збройні сили можуть завдати наступного ракетного удару по енергетичній інфраструктурі на Новий рік. У такому випадку енергетики можуть вдатися до аварійних відключень для стабілізації енергосистеми.

Галущенко також згадав, що за відсутності нових пошкоджень ситуація з енергопостачанням в Україні поступово налагоджується. З кожним днем енергетикам вдається все більше збільшувати обсяг електрики, що генерується.

Водночас в Україні 1 січня планують підвищувати тарифи на холодну воду. Так, тарифи на водопостачання та водовідведення зростуть у середньому на 10%. До того ж у Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи не переглядатимуть, оскільки ці регіони сильно постраждали від вторгнення російських окупантів.

Також Фокус розповідав, що з 1 січня 2023 року для непобутових споживачів в Україні зростуть тарифи на електроенергію. Зростання цін на електроенергію для цієї категорії складе близько 15 копійок/кВт*год.