Дефіцит та аварійні відключення: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми

Незважаючи на складну ситуацію в енергосистемі завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль, у нічний час не застосовуються обмеження споживання електроенергії.

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В Україні в середу, 28 грудня, збільшився дефіцит електроенергії в системі. Причина: зупинення деяких блоків електростанцій через ворожий обстріл газової інфраструктури на сході. Про це повідомляє пресслужба компанії "Укренерго".

При цьому наголошується, що завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль, у нічний час не застосовуються обмеження споживання електроенергії.

"Однак у результаті наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів у країні. Тому до всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень", — йдеться у повідомленні.

У компанії також нагадали, що енергосистема України у період з жовтня по грудень 2022 року витримала 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА росіян.

"З цієї причини об'єкти генерації та системи передачі отримали масштабні та складні пошкодження. Для їх відновлення необхідні значні ресурси та час", — наголосили в "Укренерго".

Енергетики попереджають, що росіяни навряд чи відмовляться від практики обстрілів критичної інфраструктури, тому фахівці готуються до будь-яких можливих сценаріїв і за будь-яких умов відновлюватимуть енергосистему.

Нагадаємо, 27 грудня заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що в Києві планові та аварійні відключення світла триватимуть усю зиму. За словами чиновника, ситуація в енергосистемі залишається складною, але столична влада намагається зробити так, щоб мешканцям було комфортно.

Тим часом США стикаються з проблемами при постачанні обладнання для ремонту енергетичних об'єктів в Україні. Так, у публікації видання CNN йдеться, що деякі дорогі технології не можуть бути використані в Україні через різницю в частотах мереж.