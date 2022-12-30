Уже в феврале: в 2023 году на украинских АЗС может серьезно подорожать бензин и дизель

В связи с новыми правилами, произведенное в ЕС на основе российской нефти топливо запрещено отправлять на экспорт. Это может создать временный дефицит бензина и дизеля в Европе, откуда украинские трейдеры везут автомобильное топливо.

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На стоимость бензина, дизеля и автогаза в Украине в 2023 году будут влиять три фактора — инфляция, девальвация и сокращение объемов предложения. Об этом Фокусу рассказал директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Ограничения объемов предложения связаны с тем, что к нам везут топливо только через западную границу, в основном, автомобильные пункты, три речных порта на Дунае, небольшой объем поступает по железной дороге. Внутреннее производство близко к нулю. А после 5 февраля вступят в силу ограничения на экспортные поставки тех стран, куда будет продолжать поступать российская нефть – Чехия, Словаки, Венгрия, один завод в Болгарии и один — в Хорватии, там произведенное будет идти только на внутреннее использование", — отметил эксперт.

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По словам Геннадия Рябцева, на внутреннем рынке Европы уже до февраля будет меньше свободного топлива, и цены накануне 5 февраля могут вырасти, соответственно, и для украинских потребителей вырастут цены на автомобильное топливо. Как пишет Фокус в статье "Год перемен. Как подорожают в 2023 году для украинцев газ, электроэнергия и бензин", уровень подорожания топлива в Украине в 2023 году может составлять от 0,8-2,5 грн. на литр топлива до 4-8 грн. на литр.

"Особенно сложным будет весенний период, когда вырастет спрос на дизель со стороны аграриев. Как его будут удовлетворять трейдеры? Никаких долгосрочных контрактов не заключают. Рост цен будет ситуативным, в зависимости от наличия топлива на европейском рынке. Накануне аграрного сезона темпы роста цен на дизель будут выше, ближе к лету, скорее всего, активнее будет дорожать автогаз. Бензин будет дорожать, спрос на него не меняется", — считает Геннадий Рябцев.

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Эксперт подчеркнул, что накануне 5 февраля 2023 года возможны также перебои с поставками топлива в Украину.

Напомним, в Украине в конце ноября на АЗС произошел рост цен на бензин и дизель в связи с повышенным спросом на фоне использования генераторов вследствие атак ВС РФ на энергетику Украины.

Ранее Фокус писал, что страны G7 и Австралия согласовали ценовой потолок для российской нефти на уровне 60 долл. за баррель. Но эксперты считают, что оптимальная цена для российской нефти – не выше 40 долларов за баррель.