Полное энергообеспечение: Кулеба рассказал о ситуации с отключениями в Киевской области

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отметил, что в столице Украины пришлось ввести экстренные отключения света из-за последнего обстрела со стороны ВС РФ.

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В понедельник, 2 января Киевская область была полностью обеспечена электричеством. Об этом заявил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости".

"Буквально 10 минут назад закончилось заседание оперативного штаба, где докладывали все структуры по ситуации в области. У нас сейчас есть полностью энергообеспечение Киевской области, у нас нет экстренных и плановых отключений, то есть люди постоянно находятся с электроэнергией", — сообщил Кулеба.

При этом в самом Киеве энергетикам пришлось прибегнуть к экстренным отключениям электричества. На станице "ДТЭК Киевские электросети" в Facebook отметили, что временное отсутствие света связанно с атакой российских беспилотников 2 января.

О повреждениях энергетической инфраструктуры украинской столицы сообщал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он указал на то, что уровень потребления электричества в столице повысился.

"Благодаря титанической работе энергетиков и всех коммунальных служб жители Киева имели возможность встречать Новый Год со светом, без отключений электроэнергии. Но из-за повреждения объекта энергосистемы во время последней воздушной атаки на Киев и увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней город вынужден вернуться к отключениям", — заявил глава Киевской ОГА.

Напомним, что несмотря на атаку российских дронов-камикадзе 2 января на энергетическую инфраструктуру Украины, потребность в отключениях света в дневное время уменьшилась. В "Укрэнерго" отметили, что причиной тому стала теплая погода и умеренное потребление украинцами электричества.

Фокус также писал о том, что отключения света в Украине будут продолжаться до конца отопительного сезона. В Минэнерго отметили, что блэкаут в Украине возможен, но энергосистема страны постоянно показывает свою устойчивость.