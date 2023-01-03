Повне енергозабезпечення: Кулеба розповів про ситуацію із відключеннями у Київській області

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що в столиці України довелося запровадити екстрені відключення світла через обстріл з боку ЗС РФ.

Related video

У понеділок, 2 січня, Київська область була повністю забезпечена електрикою. На цьому наголосив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини".

"Буквально 10 хвилин тому закінчилося засідання оперативного штабу, де доповідали всі структури щодо ситуації в області. У нас зараз є повністю енергозабезпечення Київської області, ми не маємо екстрених і планових відключень, тобто люди постійно перебувають з електроенергією", — повідомив Кулеба.

При цьому в Києві енергетикам довелося вдатися до екстрених відключень електрики. На станиці "ДТЕК Київські електромережі" у Facebook зазначили, що тимчасова відсутність світла пов'язана з атакою російських безпілотників 2 січня.

Про ушкодження енергетичної інфраструктури української столиці повідомляв начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Він зазначив, що рівень споживання електрики в столиці підвищився.

"Завдяки титанічній роботі енергетиків та всіх комунальних служб мешканці Києва мали можливість зустрічати Новий Рік зі світлом, без відключень електроенергії. Але через пошкодження об'єкта енергосистеми під час останньої повітряної атаки на Київ та збільшення споживання електроенергії після святкових днів місто змушене повернутися до відключень", — заявив голова Київської ОДА.

Нагадаємо, що попри атаку російських дронів-камікадзе 2 січня на енергетичну інфраструктуру України, потреба у відключеннях світла вдень зменшилася. В "Укренерго" зазначили, що причиною цього стала тепла погода та помірне споживання українцями електрики.

Фокус також писав про те, що відключення світла в Україні продовжуватимуться до кінця опалювального сезону. У Міненерго наголосили, що блекаут в Україні можливий, але енергосистема країни постійно показує свою стійкість.