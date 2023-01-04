Промышленным потребителям, которые получают электроэнергию из ЕС, не будут отключать свет — Кабмин

В правительстве заявили, что потребитель должен импортировать объемы не меньше собственного потребления в сентябре 2022 года, чтобы избежать отключений.

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На заседании Кабмина было решено ввести дополнительные гарантии для участников рынка электроэнергии, которые импортируют ее из Европейского союза. Так, правительство приняло соответствующее постановление, разработанное Министерством энергетики, говорится на сайте Кабинета министров.

Сообщается, что импорт электроэнергии является одним из инструментов снижения дефицита мощностей в энергосистеме Украины, который возник из-за частых российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Также говорится, что перетоков электроэнергии между странами ЕС и Украиной недостаточно для полного покрытия дефицита. Особенно это касается вечерних часов. Однако привлечение импорта сможет сильно снизить объемы дисбаланса.

Кроме того, в сообщении говорится, что цены на рынке в странах ЕС существенно выше чем в Украине. Поэтому было решено ввести дополнительные стимулы, а именно – непрерывное электроснабжение.

Поэтому, заявили в правительстве, до 30 апреля 2023 года дополнительные гарантии защиты от плановых ограничений электроснабжения.

Отмечается, что потребитель должен импортировать объемы не меньше собственного потребления в сентябре 2022 года. Именно тогда графики не будут применяться. Такая мера нужна, чтобы избежать манипуляций.

"Дополнительные гарантии для импортеров электроэнергии из ЕС позволят перераспределить высвободившиеся мощности украинского поколения, уменьшив таким образом общее количество отключенных абонентов", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что Кулеба рассказал о ситуации с отключениями в Киевской области. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отметил, что в столице Украины пришлось ввести экстренные отключения света из-за последнего обстрела со стороны ВС РФ.

Также сообщалось, что ДТЭК вводит новые графики отключений света в Киевской области. Новый графики в Киевской области начали действовать с 14:00 3 января, но в ближайшие дни они еще поработают в тестовом режиме.