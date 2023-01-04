Промисловим споживачам, які одержують електроенергію з ЄС, не будуть вимикати світло — Кабмін

В уряді заявили, що споживач повинен імпортувати обсяги не менші за власне споживання у вересні 2022 року, щоб уникнути відключень.

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На засіданні Кабміну було вирішено запровадити додаткові гарантії для учасників ринку електроенергії, які імпортують її із Європейського Союзу. Так, уряд прийняв відповідну ухвалу, розроблену Міністерством енергетики, йдеться на сайті Кабінету міністрів.

Повідомляється, що імпорт електроенергії є одним з інструментів зниження дефіциту потужностей в енергосистемі України, який виник через часті російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Також йдеться, що перетікання електроенергії між країнами ЄС та Україною недостатньо для повного покриття дефіциту. Особливо це стосується вечірнього годинника. Проте залучення імпорту зможе значно знизити обсяги дисбалансу.

Крім того, в повідомленні йдеться, що ціни на ринку в країнах ЄС суттєво вищі, ніж в Україні. Тому було вирішено запровадити додаткові стимули, а саме безперервне електропостачання.

Тому, заявили в уряді, до 30 квітня 2023 додаткові гарантії захисту від планових обмежень електропостачання.

Зазначається, що споживач має імпортувати обсяги не менше за власне споживання у вересні 2022 року. Саме тоді графіки не застосовуватимуться. Такий захід потрібний, щоб уникнути маніпуляцій.

"Додаткові гарантії для імпортерів електроенергії з ЄС дозволять перерозподілити потужності українського покоління, що звільнилися, зменшивши таким чином загальну кількість відключених абонентів", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що Кулеба розповів про ситуацію із відключеннями у Київській області. Глава Київської ОВ Олексій Кулеба зазначив, що в столиці України довелося запровадити екстрені відключення світла через останній обстріл з боку ЗС РФ.

Також повідомлялося, що ДТЕК запроваджує нові графіки відключень світла у Київській області. Нові графіки на Київщині почали діяти з 14:00 3 січня, але найближчими днями вони ще попрацюють у тестовому режимі.