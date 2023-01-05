Как будут работать банки и банкоматы на Рождество: объяснение НБУ

Все финучреждения на время праздника должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, пополнить их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов.

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В субботу, 7 января 2023 года, некоторые украинцы будут отмечать Рождество по юлианскому календарю. В связи с праздником в Украине в этот день не будут работать банки, сообщает пресс-служба НБУ.

При этом финучреждения должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, пополнить их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов. Но 6 января в банках будет полноценный рабочий день.

[ + – ] Как будут работать банки на Рождество 2023

Ранее Нацбанк определился с работой банковской системы и регламентом работы Системы электронных платежей (СЭП) в конце 2022 года и в начале 2023.

"7, 8 января 2023 межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 9 января 2023", – сказано в сообщении.

НБУ запускает сеть Power Banking

Системные банки Украины объединились и создали общую банковскую сеть, которая будет работать в критических ситуациях, например, во время возможного блэкаута. Отделения 14 банков, которые уже стали частью сети, снабжены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал. Какие банки входят в сеть Power Banking:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрэксимбанк;

Райффайзен Банк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

ОТП Банк;

Универсал Банк;

Пивденный;

Кредобанк;

Таскомбанк;

А-банк.

Ранее сообщалось, что украинское правительство собирается переформатировать работу всей энергосистемы и защитить ее от возможных блэкаутов после ракетных ударов ВС РФ. Для этого в Украине собираются наладить работу специальных миниэлектростанций, которые способны выдавать мощность одного атомного блока.

Также напомним, что отключения света в Украине и массовое использование генераторов спровоцирует рост цен на продукты. Как сообщил 3 января 2023 года замглавы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, подорожание ожидается на уровне 3-5%.