Как будут работать банки и банкоматы на Рождество: объяснение НБУ
Все финучреждения на время праздника должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, пополнить их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов.
В субботу, 7 января 2023 года, некоторые украинцы будут отмечать Рождество по юлианскому календарю. В связи с праздником в Украине в этот день не будут работать банки, сообщает пресс-служба НБУ.
При этом финучреждения должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, пополнить их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов. Но 6 января в банках будет полноценный рабочий день.
Ранее Нацбанк определился с работой банковской системы и регламентом работы Системы электронных платежей (СЭП) в конце 2022 года и в начале 2023.
"7, 8 января 2023 межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 9 января 2023", – сказано в сообщении.
НБУ запускает сеть Power Banking
Системные банки Украины объединились и создали общую банковскую сеть, которая будет работать в критических ситуациях, например, во время возможного блэкаута. Отделения 14 банков, которые уже стали частью сети, снабжены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал. Какие банки входят в сеть Power Banking:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Укрэксимбанк;
- Райффайзен Банк;
- Укргазбанк;
- Сенс Банк;
- ПУМБ;
- Укрсиббанк;
- ОТП Банк;
- Универсал Банк;
- Пивденный;
- Кредобанк;
- Таскомбанк;
- А-банк.
Ранее сообщалось, что украинское правительство собирается переформатировать работу всей энергосистемы и защитить ее от возможных блэкаутов после ракетных ударов ВС РФ. Для этого в Украине собираются наладить работу специальных миниэлектростанций, которые способны выдавать мощность одного атомного блока.
Также напомним, что отключения света в Украине и массовое использование генераторов спровоцирует рост цен на продукты. Как сообщил 3 января 2023 года замглавы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, подорожание ожидается на уровне 3-5%.