Як працюватимуть банки та банкомати на Різдво: пояснення НБУ

Усі фінустанови на час свята мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, поповнити їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

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У суботу, 7 січня 2023 року, деякі українці відзначатимуть Різдво за юліанським календарем. У зв'язку зі святом в Україні цього дня не працюватимуть банки, повідомляє пресслужба НБУ.

При цьому фінустанови мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, поповнити їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів. Але 6 січня у банках буде повноцінний робочий день.

[ + – ] Як працюватимуть банки на Різдво 2023

Раніше Нацбанк визначився з роботою банківської системи та регламентом роботи Системи електронних платежів (СЕП) наприкінці 2022 року та на початку 2023 року.

"7, 8 січня 2023 року міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9 січня 2023 року", — сказано в повідомленні.

НБУ запускає мережу Power Banking

Системні банки України об'єдналися та створили спільну банківську мережу, яка працюватиме у критичних ситуаціях, наприклад, під час можливого блекауту. Відділення 14 банків, які вже стали частиною мережі, забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал. Які банки входять до мережі Power Banking:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрексімбанк;

Райффайзен Банк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

ОТП Банк;

Універсал Банк;

Південний;

Кредобанк;

Таскомбанк;

А-Банк.

Раніше повідомлялося, що український уряд має намір переформатувати роботу всієї енергосистеми та захистити її від можливих блекаутів після ракетних ударів ЗС РФ. Для цього в Україні збираються налагодити роботу спеціальних мініелектростанцій, здатних видавати потужність одного атомного блоку.

Також нагадаємо, що відключення світла в Україні та масове використання генераторів спровокує ріст цін на продукти. Як повідомив 3 січня 2023 року заступник голови Міністерства аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, подорожчання очікується на рівні 3-5%.