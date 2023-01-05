Красный крест выплатит некоторым украинцам 16 тыс. грн: кому предназначены выплаты

Денежную помощь в размере 4 тыс. грн будут выплачивать в течение четырех месяцев. Выплаты будут начислять украинцам, которые подпадают под определенные требования.

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Украинцы-ветераны, получившие инвалидность I-II группы, будут получать финансовую помощь в рамках совместного проекта Министерства ветеранов и Общества Красного креста Украины. Об этом сказано в постановлении Кабмина от 16 декабря 2022 года.

Кому предназначена помощь?

Финансовую помощь будут выплачивать ветеранам, которые получили инвалидность в результате войны, имеют статут I или II группы инвалидности, а сведения об этом внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Сколько будут платить

Таким украинцам будут выплачивать денежную помощь в размере 4 тыс. грн в течение четырех месяцев. Таким образом, общая сумма выплаты составит 16 тыс. грн.

Для оформления финансовой помощи нужно будет подать заявление онлайн. Но пока проект находится в стадии технической доработки, поэтому все подробности о сроках и месте подачи заявки будут сообщены позже.

Ранее Фокус рассказывал, что в 2023 году в Украине изменится максимальный размер выплат по безработице. Так, с 1 января максимальный размер выплат по безработице будет составлять 6 700 грн вместо 9 750 грн, как было в 2022 году. Минимальное пособие по безработице в 2023 году составит 1 000 грн, а не 1 800, как было годом ранее.

Также Фокус писал, каким будет размер алиментов в 2023 году, поскольку правительство пересчитало размеры прожиточных минимумов, что повлияет на размер алиментов в том числе.