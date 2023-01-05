Червоний хрест виплатить деяким українцям 16 тис. грн: кому призначені виплати

Грошову допомогу в розмірі 4 тис. грн виплачуватимуть протягом чотирьох місяців. Виплати нараховуватимуть українцям, які підпадають під певні вимоги.

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Українці-ветерани, які здобули інвалідність І-ІІ групи, отримуватимуть фінансову допомогу в межах спільного проєкту Міністерства ветеранів і Товариства Червоного хреста України. Про це йдеться у постанові Кабміну від 16 грудня 2022 року.

Кому призначено допомогу?

Фінансову допомогу виплачуватимуть ветеранам, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають статут І чи ІІ групи інвалідності, а відомості про це внесено до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Скільки платитимуть

Таким українцям виплачуватимуть грошову допомогу в розмірі 4 тис. грн протягом чотирьох місяців. Так, загальна сума виплати становитиме 16 тис. грн.

Для оформлення фінансової допомоги потрібно буде подати заяву онлайн. Але поки що проєкт перебуває у стадії технічного доопрацювання, тому всі подробиці про терміни та місце подання заявки будуть повідомлені пізніше.

Раніше Фокус розповідав, що в 2023 році в Україні зміниться максимальний розмір виплат із безробіття. Так, із 1 січня максимальний розмір виплат із безробіття становитиме 6 700 грн замість 9 750 грн, як було у 2022 році. Мінімальна допомога з безробіття у 2023 році становитиме 1 000 грн, а не 1 800, як було роком раніше.

Також Фокус писав, яким буде розмір аліментів у 2023 році, оскільки уряд перерахував розміри прожиткових мінімумів, що вплине на розмір аліментів, зокрема.