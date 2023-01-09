Поделиться светом: где в Украине гражданам проще переживать отключения электроэнергии

Украинские города, страдающие от перебоев электроснабжения, теперь опутаны сетью "пунктов несокрушимости", многие из которых организовал социально ответственный бизнес. Как они работают и где их найти?

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Возможность подзарядить гаджеты и подключиться к интернету во время длительных отключений электроэнергии украинские граждане могут в оборудованных генераторами ТРЦ, супермаркетах, заведениях общепита, автозаправках, аптеках, отделениях банков, о чем Фокус рассказывает в своем новом обзоре "Кофе, генератор, Starlink. Как и где работают украинцы, когда нет света и связи".

Чтобы найти ближайший пункт несокрушимости (пункт незламності) на всей территории Украины, можно воспользоваться картой nezlamnist.gov.ua. Отдельно на ней обозначены тысячи пунктов несокрушимости ответственного бизнеса с указанием часов их работы. В их числе:

точки выдачи ROZETKA

отделения "Новой Пошты"

АЗК ОККО

АЗК WOG

супермаркеты АТБ

супермаркеты NOVUS

ТЦ Эпицентр

другие магазины, аптеки, кафе, отделения банков и т.д.

Зачастую украинцы используют "пункты несокрушимости" как альтернативные рабочие места, где во время длительных отключений света можно пользоваться электроэнергией и интернетом.

Как отмечает в комментарии Фокусу Виктория Берещак, эксперт рынка недвижимости, коворкинги и офисы с возможностью бесперебойной работы сегодня стали основой жизнедеятельности украинских городов. Собеседница Фокуса выделяет локальные форматы коворкингов, где владельцы бизнеса предоставляют рабочие места безвозмездно или за фиксированную цену, которая скорее покрывает расходы на бензин, чем выступает дополнительным заработком.

Например, у обозревателя Фокуса есть опыт работы в ближайшей от дома точке выдачи ROZETKA. "Сегодня это нечто гораздо большее, чем магазины, — пишет в своем профиле в "Фейсбук" о точках ROZETKA сооснователь компании Владислав Чечеткин. — Это пункты обогрева, взаимопомощи, зарядки гаджетов, место, откуда можно позвонить близким и совершить донат на ВСУ. Где можно пережить одни из самых темных дней вместе".

[ + – ] По словам сооснователя компании Владислава Чечеткина, так выглядит сегодня Rozetka по всей стране Фото: Соцсети

Одна из собеседниц издания из Киева также рассказала, что во время длительных отключений света и перебоев со связью она идет в ближайшее отделение "Новой Пошты".

Фокусу в пресс-службе "Новой Пошты" рассказали, что после того, как страну охватили продолжительные блэкауты отделения укомплектовали дополнительными удлинителями, стульями и объявили о готовности принимать людей. В "Новой поште" добавляют, что готовиться к сложной военной зиме в компании начали заранее и основное количество генераторов приобрели еще до октября 2022 года. При этом бесперебойный интернет для отделений "Новой Пошты" обеспечили за счет установки модулей Starlink.

Поначалу генераторами в "Новой Поште" снабдили отделения в больших городах и деоккупированных регионах. А новую партию генераторов, которую закупили недавно, развозят по небольшим населенным пунктам и селам, где отделения "Новой Пошты" также превращаются в пункты несокрушимости.

[ + – ] Отделения "Новой Пошты" укомплектованы генераторами для бесперебойной работы Фото: Нова Пошта

"Бывает, что в отделениях "Новой Пошты" люди сушат волосы феном, делают маникюр с UV лампой, работают с ноутбуками, а иногда даже подключают принтеры. Преподаватели проводят у нас онлайн-уроки. Продавцы соседних лавочек наведываются вскипятить воду или подогреть обед", — делятся наблюдениями в пресс-службе компании.

Если в случае с кафе или супермаркетом, посетители, обустроившиеся поработать возле розетки, теоретически могут способствовать увеличению торговой выручки, то для многих других бизнесов организация пунктов несокрушимости становится исключительно проявлением важных шагов помощи в сложные времена.

"Такие пункты — требование времени. Мы их создали в БЦ Forum [крупнейшей сети бизнес-центров в Украине], так как имеем возможность предоставить людям полную автономность даже при блэкауте", — комментирует Ирина Школьник, член наблюдательного совета Forum Group. По словам собеседницы Фокуса, для бизнеса обустройство и поддержка работы таких пунктов выливается в дополнительные расходы на уборку, охрану, локальную SMS-рассылку для жителей районов, закупку чайников, удлинителей, стаканчиков, чая, аптечек и др.

Детально об обеспечении автономности для объектов недвижимости и организации работы во время длительных отключений электроэнергии Фокус рассказывает в своем новом обзоре "Кофе, генератор, Starlink. Как и где работают украинцы, когда нет света и связи". В начале января Минэнерго заявляли, что отключения света в Украине будут продолжаться до конца отопительного сезона.