Поділитися світлом: де в Україні громадянам простіше переживати відключення електроенергії

Українські міста, які страждають від перебоїв електропостачання, тепер обплутані мережею "пунктів незламності", багато з яких організував соціально відповідальний бізнес. Як вони працюють і де їх знайти?

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Можливість підзарядити гаджети й підключитися до інтернету під час тривалих відключень електроенергії українські громадяни можуть в обладнаних генераторами ТРЦ, супермаркетах, закладах громадського харчування, автозаправках, аптеках, відділеннях банків, про що Фокус розповідає у своєму новому огляді "Кава, генератор, Starlink. Як і де працюють українці, коли немає світла та зв'язку”.

Щоб знайти найближчий пункт незламності на всій території України, можна скористатися карткою nezlamnist.gov.ua. Окремо на ній позначені тисячі пунктів незламності відповідального бізнесу із зазначенням годин їх роботи. Серед них:

точки видачі ROZETKA

відділення "Нової Пошти"

АЗК ОККО

АЗК WOG

супермаркети АТБ

супермаркети NOVUS

ТЦ Епіцентр

інші магазини, аптеки, кафе, відділення банків тощо.

Найчастіше українці використовують "пункти незламності" як альтернативні робочі місця, де під час тривалих відключень світла можна користуватися електроенергією та інтернетом.

Як зазначає в коментарі Фокусу Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості, коворкінги й офіси з можливістю безперебійної роботи сьогодні стали основою життєдіяльності українських міст. Співрозмовниця Фокусу виділяє локальні формати коворкінгів, де власники бізнесу надають робочі місця безоплатно або за фіксовану ціну, яка швидше покриває витрати на бензин, ніж виступає додатковим заробітком.

Наприклад, оглядач Фокус має досвід роботи в найближчій від будинку точці видачі ROZETKA. "Сьогодні це щось набагато більше, ніж магазини, — пише у своєму профілі в "Фейсбук" про точки ROZETKA співзасновник компанії Владислав Чечоткін. — Це пункти обігріву, взаємодопомоги, зарядки гаджетів, місце, звідки можна зателефонувати близьким і зробити донат на ЗСУ. Де можна пережити одні з найтемніших днів разом".

[ + – ] За словами співзасновника компанії Владислава Чечоткіна, такий вигляд має сьогодні Rozetka по всій країні Фото: Соцмережi

Одна зі співрозмовниць видання з Києва також розповіла, що під час тривалих відключень світла та перебоїв зі зв'язком вона йде до найближчого відділення "Нової Пошти".

Фокусу в пресслужбі "Нової Пошти" розповіли, що після того, як країну охопили тривалі блекаути, відділення укомплектували додатковими подовжувачами, стільцями й оголосили про готовність приймати людей. У "Новій Пошті" додають, що готуватися до складної воєнної зими в компанії розпочали заздалегідь і основну кількість генераторів придбали ще до жовтня 2022 року. Безперебійний інтернет для відділень "Нової Пошти" забезпечили за рахунок встановлення модулів Starlink.

Спочатку генераторами в "Новій Пошті" забезпечили відділення у великих містах і деокупованих регіонах. А нову партію генераторів, яку закупили нещодавно, розвозять у невеликі населені пункти й села, де відділення "Нової Пошти" також перетворюються на пункти незламності.

[ + – ] Відділення "Нової Пошти" укомплектовані генераторами для безперебійної роботи Фото: Нова Пошта

"Бує, що у відділеннях "Нової Пошти" люди сушать волосся феном, роблять манікюр із UV лампою, працюють із ноутбуками, а іноді навіть підключають принтери. Викладачі проводять у нас онлайн-уроки. Продавці сусідніх магазинів навідуються закип'ятити воду або підігріти обід", — діляться спостереженнями в пресслужбі компанії.

Якщо у випадку з кафе або супермаркетом відвідувачі, які облаштувалися попрацювати біля розетки, теоретично можуть сприяти збільшенню торгової виручки, то для багатьох інших бізнесів організація пунктів незламності стає винятково проявом важливих кроків допомоги в складні часи.

"Такі пункти — вимога часу. Ми їх створили в БЦ Forum [найбільшій мережі бізнес-центрів в Україні], оскільки маємо можливість надати людям повну автономність навіть у разі блекауту", — коментує Ірина Школьник, членкиня наглядової ради Forum Group. За словами співрозмовниці Фокусу, для бізнесу облаштування та підтримка роботи таких пунктів виливається в додаткові витрати на прибирання, охорону, локальну SMS-розсилку для мешканців районів, закупівлю чайників, подовжувачів, стаканчиків, чаю, аптечок та ін.

Детально про забезпечення автономності для об'єктів нерухомості й організації роботи під час тривалих відключень електроенергії Фокус розповідає у своєму новому огляді "Кава, генератор, Starlink. Як і де працюють українці, коли немає світла та зв'язку". На початку січня Міненерго заявляли, що відключення світла в Україні продовжуватиметься до кінця опалювального сезону.