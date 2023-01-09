Триллион для выживания: сколько страны-партнеры выделили Украине помощи и почему это важно

В 2022 году украинская экономика достойно выдержала испытание войной – страну не захлестнули ни гиперинфляция, ни банковский кризис. Причина – регулярные поступления денег от стран-партнеров.

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Украинскую экономику в 2022 году спасали действия Вооруженных Сил Украины – это бесспорный факт. Другим важнейшим фактором поддержки выступили страны-доноры, которые в течение 2022 года выделили Украине помощь (кредиты и гранты) на сумму свыше 1 трлн гривен. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, 410 млрд грн Украине предоставили США, 390 млрд грн – страны Евросоюза, 88 млрд грн – МВФ, 60 млрд грн – Канада. Об этом пишет Фокус в новой статье "Второй военный год. Откуда Украине брать деньги на пенсии и зарплаты в 2023 году".

"Международная поддержка в значительной степени стабилизировала не только линию фронта, но и финансовый сектор. Сюда бы я включал не только донорство стран ЕС и США, но и решение банковских групп США и ЕС не вывозить капитал из Украины и поддерживать, по возможности, свои кредитные портфели. Большинство из них продолжают работать с Украиной в формате торгового финансирования, поддерживающего как возобновление производства в Украине, так и экспорт украинской продукции в ЕС", — отметил Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков.

Исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук считает, что без вливания миллиардов со стороны международных партнеров падение ВВП было бы существенно большим, чем 30,4% (такой предварительный прогноз по падению ВВП недавно озвучили в Минэкономики).

"Каким могло быть падение ВВП без международной финансовой поддержки – даже сложно оценить. Считайте, что валютных резервов у нас уже не было бы (с марта НБУ продал $25,6 млрд, а резервы были на конец февраля на уровне $27,6 млрд). Отсутствие валютных резервов – это галопирующая инфляция и девальвация со всеми последствиями. Предпринимательская деятельность в таких условиях была бы невозможна, невозможно планировать, производить оценку цены товара и т.д. Все бы просто занимались выводом своих активов, без западной поддержки экономики, как таковой, уже не было бы", — говорит Дмитрий Боярчук.

Тем временем, в правительстве считают, что 2022 год пройден с довольно неплохими показателями, ведь когда агрессор лишь начинал боевые действия против Украины, звучали оценки о падении ВВП на 40% и даже больше. Но в итоге предварительная оценка Минэкономики – минус 30,4%. В правительстве считают, что удержать стремительный обвал экономики удалось, благодаря работе ВСУ по защите энергетической инфраструктуры.

Напомним, на 2023 год Минэкономики пока не будет менять свой прогноз —это рост ВВП на уровне 3,2%, как и было заложено в госбюджет на 2023 год.

Ранее Фокус писал, что, согласно данным замглавы НБУ Сергея Николайчука, падение ВВП Украины в 2022 году будет глубже, чем ожидалось ранее. Причина – российские атаки на энергетическую инфраструктуру страны.