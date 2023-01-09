Трильйон для виживання: скільки країн-партнерів виділили Україні допомоги і чому це важливо

2022 року українська економіка гідно витримала випробування війною — країну не захлеснули ні гіперінфляція, ні банківська криза. Причина — регулярні надходження грошей від країн-партнерів.

Related video

Українську економіку 2022 року рятували дії Збройних Сил України — це безперечний факт. Іншим найважливішим фактором підтримки виступили країни-донори, які протягом 2022 року виділили Україні допомогу (кредити та гранти) на суму понад 1 трлн гривень. За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 410 млрд грн Україні надали США, 390 млрд грн — країни Євросоюзу, 88 млрд грн — МВФ, 60 млрд грн — Канада. Про це пише Фокус у новій статті "Другий воєнний рік. Звідки Україні брати гроші на пенсії та зарплати у 2023 році".

"Міжнародна підтримка значною мірою стабілізувала не лише лінію фронту, а й фінансовий сектор. Сюди б я включав не лише донорство країн ЄС та США, а й рішення банківських груп США та ЄС не вивозити капітал з України та підтримувати, наскільки можна, свої кредитні портфелі. Більшість із них продовжує працювати з Україною у форматі торговельного фінансування, яке підтримує як відновлення виробництва в Україні, так і експорт української продукції у ЄС", — зазначив Віталій Шапран, економіст, член товариства фінансових аналітиків.

Виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук вважає, що без вливання мільярдів з боку міжнародних партнерів падіння ВВП було б значно більшим, ніж 30,4% (такий попередній прогноз щодо падіння ВВП нещодавно озвучили в Мінекономіки).

"Яким могло бути падіння ВВП без міжнародної фінансової підтримки — навіть важко оцінити. Вважайте, що валютних резервів у нас уже не було б (з березня НБУ продав $25,6 млрд, а резерви були на кінець лютого на рівні $27,6 млрд). Відсутність валютних резервів — це галопуюча інфляція та девальвація з усіма наслідками. Підприємницька діяльність у таких умовах була б неможлива, неможливо планувати, проводити оцінку ціни товару і тощо вже не було б", — каже Дмитро Боярчук.

Тим часом в уряді вважають, що 2022 рік пройдено з досить непоганими показниками, адже коли агресор лише розпочинав бойові дії проти України, звучали оцінки про падіння ВВП на 40% і навіть більше. Але зрештою попередня оцінка Мінекономіки — 30,4%. В уряді вважають, що утримати стрімкий обвал економіки вдалося завдяки роботі ЗСУ із захисту енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, на 2023 рік Мінекономіки поки не змінюватиме свого прогнозу — це зростання ВВП на рівні 3,2%, як і закладено до держбюджету на 2023 рік.

Раніше Фокус писав, що, згідно з даними заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, падіння ВВП України у 2022 році буде глибшим, ніж очікувалося раніше. Причиною є російські атаки на енергетичну інфраструктуру країни.