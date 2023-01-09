Киев вернулся к аварийным отключениям электричества: названа причина

По словам гендиректора Yasno Cергея Коваленко, резкое снижение температуры воздуха спровоцировало рост энергопотребления и перегрузку энергосетей в столице.

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В Киеве увеличилась нагрузка на потребление электроэнергии и стали происходить аварии в электросистеме. Об этом сообщил гендиректор Yasno Cергей Коваленко на своей официальной странице в Фейсбуке.

"Собственно, все происходит так, как мы и говорили: снижается температура на улице, растет потребление и количество аварий", — написал Коваленко.

Он уточнил, что по всей Украине сложилась ситуация, когда ни генерация, ни сети сейчас не в том состоянии, чтобы работать без ограничений.

Коваленко подчеркнул, что отсутствие отключений света в новогодние праздники — это результат работы энергетиков, которые буквально держали в рабочем состоянии временные схемы. Кроме того, в Новый год был отключен ряд производственных мощностей в целом по стране, что позволило энергетикам "перебросить" больше электроэнергии на нужды населения.

Гендиректор Yasno добавил, что Украине и Киеву нужно возвращаться к графикам отключения света. Так как даже круглосуточный ремонт поврежденных атаками оккупантов энергосетей и АЭС (в частности, сейчас на капитальном ремонте один блок на Ровенской АЭС) не решает проблему дефицита.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, что нужно для стабильной работы энергосистемы. В нашей стране остро ощущается нехватка трансформаторов на 750 кВ, каждый из которых весит до 200 тонн.

Фокус также писал 8 января о том, что энергетики разрабатывают для украинской столицы новую схему электроснабжения. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы с середины февраля запустить в Киеве схему, благодаря которой системы подачи воды и отопления всегда будут с генерацией.