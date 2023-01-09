Київ повернувся до аварійних відключень електрики: названо причину

За словами гендиректора Yasno Cергія Коваленка, різке зниження температури повітря спровокувало зростання енергоспоживання та перевантаження енергомереж у столиці.

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У Києві збільшилося навантаження на споживання електроенергії та сталися аварії в електросистемі. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

"Власне, все відбувається так, як ми й казали: знижується температура на вулиці, зростає споживання та кількість аварій", — написав Коваленко.

Він уточнив, що по всій Україні склалася ситуація, коли ні генерація, ні мережі зараз не в тому стані, щоб працювати без обмежень.

Коваленко наголосив, що відсутність відключень світла у новорічні свята – це результат роботи енергетиків, які буквально тримали у робочому стані тимчасові схеми. Крім того, у Новий рік було відключено низку виробничих потужностей загалом по країні, що дозволило енергетикам "перекинути" більше електроенергії на потреби населення.

Гендиректор Yasno додав, що Україні та Києву потрібно повертатися до графіків відключення світла. Бо навіть цілодобовий ремонт пошкоджених атаками окупантів енергомереж та АЕС (зокрема, зараз на капітальному ремонті один блок на Рівненській АЕС) не вирішує проблему дефіциту.

Раніше в "Укренерго" розповіли, що потрібно для стабільної роботи енергосистеми. У нашій країні гостро відчувається брак трансформаторів на 750 кВ, кожен із яких важить до 200 тонн.

Фокус також писав 8 січня про те, що енергетики розробляють для української столиці нову схему електропостачання. Наразі фахівці працюють над тим, щоб із середини лютого запустити у Києві схему, завдяки якій системи подачі води та опалення завжди будуть із генерацією.