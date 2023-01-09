Нефтяная война не по силам: как санкции топят цену на "черное золото" РФ

Ключевым драйвером цен стала потеря европейского рынка, ведь Россия оказалась во власти слишком малого пула крупных покупателей, прежде всего Китая и Индии.

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Флагманская российская нефть продается намного ниже предела, введенного Большой семеркой в рамках санкций, чтобы ограничить доходы Москвы от продажи нефти. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что цена на флагманскую российскую нефть марки Urals снизилась до $37,80 за баррель в балтийском порту Приморск. В то же время мировой ориентир для цен — марка нефти Brent, торгуется на отметке $78,57.

При этом российская нефть марки ВСТО, названная в честь трубопровода из Восточной Сибири, торгуется чуть выше установленного предела. Аналитики считают, что ключевым драйвером цен стала потеря европейского рынка, ведь Россия оказалась во власти слишком малого пула крупных покупателей, прежде всего Китая и Индии.

А поскольку танкерам приходится преодолевать тысячи миль, чтобы доставить грузы из западных портов России этим покупателям, стоимость фрахта резко возросла. Это вынуждало продавать баррели со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.

Кризис в разгаре: россияне стремительно беднеют и теряют накопленные деньги

Последствие кремлевской агрессии против Украины затронули и саму Россию. Так, например, россияне уже остались без части своего благосостояния, которое некоторые люди копили годами. И ситуация только ухудшается.

Кроме того, миллионы россиян, которые занимались инвестициями в фондовый рынок, вывели свои деньги и смотрят на брокеров во все более негативном ключе теперь, когда цены рухнули.

С 5 декабря 2022 года действует нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель.

Это значит, что страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью только в том случае, если она была куплена по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Также сообщалось, что зз-за международных санкций объемы поставок сырой нефти из России рухнули до самого низкого уровня за 2022 год. Чтобы как-то компенсировать финансовые убытки от наложенных ограничений ЕС, Москва пытается договориться об увеличении поставок топлива в Турцию, Индию и Китай.