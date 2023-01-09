Нафтова війна не під силу: як санкції топлять ціну на "чорне золото" РФ

Ключовим драйвером цін стала втрата європейського ринку, адже Росія опинилася у владі надто малого пулу великих покупців, насамперед Китаю та Індії.

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Флагманська російська нафта продається набагато нижче за межу, введену Великою сімкою в рамках санкцій, щоб обмежити доходи Москви від продажу нафти. Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що ціна на флагманську російську нафту марки Urals знизилася до $37,80 за барель у балтійському порту Приморськ. У той же час, світовий орієнтир для цін — марка нафти Brent, торгується на позначці $78,57.

При цьому російська нафта марки ВСТО, названа на честь трубопроводу зі Східного Сибіру, торгується трохи вище за встановлену межу. Аналітики вважають, що ключовим драйвером цін стала втрата європейського ринку, адже Росія опинилася у владі надто малого пулу великих покупців, насамперед Китаю та Індії.

А оскільки танкерам доводиться долати тисячі миль, щоб доставити вантажі із західних портів Росії цим покупцям, вартість фрахту різко зросла. Це змушувало продавати барелі зі знижкою, щоб конкурувати з поставками із Близького Сходу.

Криза у розпалі: росіяни стрімко бідніють і втрачають накопичені гроші

Наслідок кремлівської агресії проти України торкнувся і самої Росії. Так, наприклад, росіяни вже залишилися без частини свого добробуту, який деякі люди збирали роками. І ситуація лише погіршується.

Крім того, мільйони росіян, які займалися інвестиціями у фондовий ринок, вивели свої гроші і дивляться на брокерів у дедалі негативнішому ключі тепер, коли ціни впали.

З 5 грудня 2022 року діє нафтове ембарго на постачання російської нафти до Європи. Ціну на нафту з РФ обмежили близько 60 доларів за барель.

Це означає, що країни Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою тільки в тому випадку, якщо вона була куплена за граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонено закупівлю російських нафтопродуктів.

Також повідомлялося, що через міжнародні санкції обсяги поставок сирої нафти з Росії впали до найнижчого рівня за 2022 рік. Щоб якось компенсувати фінансові збитки від обмежень ЄС, Москва намагається домовитися про збільшення поставок палива до Туреччини, Індії та Китаю.