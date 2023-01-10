Газ стал дешевле: в Минэкономики сообщили, как менялись средние цены в 2022 году

Средняя цена газа, который Украина импортировала в декабре 2022 года, по сравнению с ноябрем, снизилась больше чем на 9%.

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Стоимость реализации природного газа в Украине в декабре 2022 года составила 26 199,24 грн за 1 тыс. кубометров без НДС. Это на 9,2% ниже, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отметим, что дешевле, чем в декабре, природный газ продавали в августе. Тогда цена реализации составила 24,045 грн за 1 тыс. кубометров. А вот в октябре был зафиксирован самый существенный скачек цен в 2022 году — 38,295 грн за 1 тыс. кубов.

Как менялась средняя цена на газ в 2022 году:

март — 29, 391 грн/тыс. кубометров;

апрель — 35, 933 грн/тыс. кубометров;

май — 31,175 грн/тыс. кубометров;

июнь — 32,194 грн/тыс. кубометров;

июль — 31,992 грн/тыс. кубометров;

август — 24,045 грн/тыс. кубометров;

сентябрь — 39,952 грн/тыс. кубометров;

октябрь — 38,295 грн/тыс. кубометров;

ноябрь — 28 855,75 грн/тыс. кубометров;

декабрь — 26 199,24 грн/ тыс. кубометров.

Платить за газ: украинцам пересчитали плату за доставку

Украинцы уже с января 2023 года будут тратить больше при оплате коммунальных услуг. Все дело в том, что облгазы пересчитали объемы, на которые начисляют платеж за доставку газа.

Так, до 1 января украинцы платили за доставку газа, исходя из объемов потребления с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года. А с 1 января будут учитываться уже объемы газа с октября 2021 года по конец сентября 2022 года. Поэтому в зависимости от израсходованного объема газа суммы в платежках потребителей, полученных в январе, увеличатся.

Ранее Фокус рассказывал, что компания "Нафтогаз" будет поставлять топливо некоторым украинцам по льготной цене. Речь идет о жителях общежитий: они будут покупать газ по цене 7,42 грн за кубометр с учетом НДС, но без стоимости доставки до 31 марта 2023 года.

Также напомним, что в самом начале 2023 года уже подорожали некоторые молокопродукты. Подорожание хоть и незначительное, но все равно больно ударит по кошельку рядового украинца.