Когда стартует бесплатный обмен старых лампочек на LED-лампы: украинцам назвали дату

На первом этапе программы в Украине собираются заменить до 5000 тысяч ламп в шести областях Украины, а с февраля 2023 года программа заработает по всей территории страны.

Related video

Обмен старых электрических лампочек накаливания на энергосберегающие LED-лампы в Украине стартует со следующего понедельника, 16 января. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он объяснил, что поначалу в нескольких областях запустят бета-тестирование программы обмена, а уже с февраля 2023 года обменять лампу накаливания на LED можно будет по всей Украине.

"На первом этапе планируем заменить до 500 тысяч ламп в шести регионах Украины. После этого, ориентировочно через две недели, проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины", – рассказал премьер-министр.

Как обменять старую лампочку на LED

Это можно будет сделать сразу в отделениях "Укрпошти" или же сначала оформить свою заявку на портале "Дія", а затем физически прийти в отделение "Укрпошти" и бесплатно поменять старые лампы накаливания на новые LED-лампы.

Одному человеку в рамках обмена разрешено получить пять лампочек и, таким образом, присоединиться к внедрению энергосберегающих технологий у себя дома, поскольку LED-лампы потребляют в 7-8 раз меньше электроэнергии.

В общей сложности правительство планирует заменить 50 млн старых лампочек на LED-лампы.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, что нужно для стабильной работы энергосистемы. Так, нашей стране остро нехватает трансформаторов на 750 кВ, каждый из которых весит до 200 тонн.

Также Фокус писал, почему Украине и Киеву пора возвращаться к графикам отключения света. Так, по словам гендиректора Yasno Cергея Коваленко, даже круглосуточный ремонт поврежденных атаками оккупантов энергосетей и АЭС не решает проблему дефицита.