Инфляция надолго: как вырастут цены в 2023 году и что на них повлияет

Инфляция в конце 2022 года замедлилась, однако радоваться рано — в 2023 году цены продолжат расти. Фокус собрал прогнозы экспертов и официальных институций.

Related video

В ноябре-декабре 2022 года рост цен в Украине замедлился, благодаря чему инфляция по итогам года составила 26,6% — меньше, чем большинство предварительных оценок. Насколько устойчивым станет замедление роста цен и какой в итоге будет инфляция в 2023 году Фокус выясняет в своем новом обзоре "Кушать — дорого. Сколько стоят продукты в Украине в начале 2023 года и почему растут цены".

Как отметил в комментарии Фокусу Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital, пока сложно рассчитывать на стабилизацию макроэкономических показателей в Украине, включая инфляцию, ведь военные риски остаются очень высокими. Соответственно, по словам собеседника Фокуса, оптимистический сценарий предполагает, что инфляция в Украине в 2023 году составит около 20%.

Важно

Индекс оливье. Насколько за год подорожал праздничный стол и любимый новогодний салат

Чурин прогнозирует, что в 2023 году более высокими темпами по сравнению с другими группами товаров будут расти цены на мясо и фрукты. Напомним, в 2022 году фрукты уже подорожали на 73,8%, а мясо — на 24,6%.

[ + – ] Высокие военный риски и продолжение энергетического терроризма вынуждают экспертов сдерживать оптимизм относительно уровня инфляции на 2023 год Фото: dsns.gov.ua

В инвестиционной группе ICU Фокусу рассказали, что в 2023 году в Украине слабый внутренний спрос в сочетании с постепенным решением логистических проблем приведет к ослаблению инфляционного давления. Свой прогноз о замедлении инфляции в ICU подкрепляют следующими новыми аргументами:

Нацбанк, вероятно, не будет спешить ослаблять гривну и к концу 2023 года официальный курс вырастет примерно до 40 UAH/USD;

правительство, вероятно, не будет повышать тарифы на коммунальные услуги для населения из-за сокращения реальных доходов домохозяйств.

"Поэтому мы прогнозируем снижение инфляции до 24% в конце 2023 года. А при благоприятных обстоятельствах инфляция может оказаться даже менее 20%", — отмечает Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

Далее, напомним официальные прогнозы. Госбюджет Украины на 2023 год основан на ожиданиях относительно инфляции на уровне 28%.

Программа МВФ построена на базовом экономическом сценарии, который предполагает, что в конце 2023 года инфляция в Украине достигнет 22,5%

В НБУ прогнозируют умеренное замедление инфляции в 2023 году, чему будет способствовать последовательная экономическая политика при поддержке международных партнеров и замедлении мировой инфляции. Тем не менее, у регулятора предупреждают, что потребительская инфляция в Украине все еще будет высокой, а из-за возможных обострений на фронте, терактов со стороны России и спровоцированного ими дефицита электроэнергии возможно даже ухудшение ожиданий.

Важно

Генераторные цены: насколько легально оказывать платные услуги по зарядке смартфонов

Обновленный прогноз относительно уровня инфляции в 2023-2025 годах в НБУ обещают обнародовать 26 января. Напомним, предыдущий прогноз Нацбанка, который содержался в инфляционном отчете за октябрь 2022 года, предполагал, что в следующем году инфляция замедлиться до 21%, а в 2024 году – ниже 10%.

Для граждан высокая инфляция обычно менее заметна, когда ее уровень компенсируется ростом зарплат. Поэтому ранее Фокус выяснял, планируют ли работодатели в 2023 году повышать зарплаты.