Інфляція надовго: як зростуть ціни у 2023 році і що на них вплине

Інфляція наприкінці 2022 року сповільнилася, проте радіти зарано — у 2023 році ціни продовжать зростати. Фокус зібрав прогнози експертів та офіційних інституцій.

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У листопаді-грудні 2022 року зростання цін в Україні сповільнилося, завдяки чому інфляція за підсумками року склала 26,6% — менше, ніж більшість попередніх оцінок. Наскільки стійким стане уповільнення зростання цін і якою в результаті буде інфляція у 2023 році Фокус з'ясовує у своєму новому огляді "Їсти — дорого. Скільки коштують продукти в Україні на початку 2023 року і чому зростають ціни".

Як зазначив у коментарі Фокусу Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital, поки що складно розраховувати на стабілізацію макроекономічних показників в Україні, включаючи інфляцію, адже воєнні ризики залишаються дуже високими. Відповідно, за словами співрозмовника Фокусу, оптимістичний сценарій передбачає, що інфляція в Україні у 2023 році становитиме близько 20%.

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Чурін прогнозує, що у 2023 році вищими темпами порівняно з іншими групами товарів зростатимуть ціни на м'ясо та фрукти. Нагадаємо, 2022 року фрукти вже подорожчали на 73,8%, а м'ясо — на 24,6%.

[ + – ] Високі воєнні ризики та продовження енергетичного тероризму змушують експертів стримувати оптимізм щодо рівня інфляції на 2023 рік. Фото: dsns.gov.ua

В інвестиційній групі ICU Фокусу розповіли, що у 2023 році в Україні слабкий внутрішній попит у поєднанні з поступовим вирішенням логістичних проблем призведе до послаблення інфляційного тиску. Свій прогноз про уповільнення інфляції у ICU підкріплюють наступними новими аргументами:

Нацбанк, ймовірно, не поспішатиме послаблювати гривню і до кінця 2023 року офіційний курс зросте приблизно до 40 UAH/USD;

уряд, ймовірно, не підвищуватиме тарифи на комунальні послуги для населення через скорочення реальних доходів домогосподарств.

"Тому ми прогнозуємо зниження інфляції до 24% наприкінці 2023 року. А за сприятливих обставин інфляція може виявитися навіть меншою за 20%", — зазначає Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Далі нагадаємо офіційні прогнози. Держбюджет України на 2023 рік ґрунтується на очікуваннях щодо інфляції на рівні 28%.

Програма МВФ побудована на базовому економічному сценарії, який передбачає, що наприкінці 2023 року інфляція в Україні сягне 22,5%

У НБУ прогнозують помірне уповільнення інфляції у 2023 році, чому сприятиме послідовна економічна політика за підтримки міжнародних партнерів та уповільнення світової інфляції. Проте у регулятора попереджають, що споживча інфляція в Україні все ще буде високою, а через можливі загострення на фронті, теракти з боку Росії та спровокований ними дефіцит електроенергії можливе навіть погіршення очікувань.

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Оновлений прогноз щодо рівня інфляції у 2023-2025 роках у НБУ обіцяють оприлюднити 26 січня. Нагадаємо, попередній прогноз Нацбанку, який містився в інфляційному звіті за жовтень 2022 року, передбачав, що наступного року інфляція сповільниться до 21%, а 2024 року — нижче за 10%.

Для громадян висока інфляція зазвичай менш помітна, коли її рівень компенсується зростанням зарплат. Тому раніше Фокус з'ясовував, чи планують роботодавці 2023 року підвищувати зарплати.