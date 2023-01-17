Пойдут на нужды ВСУ: в Украине почти за миллиард продали арестованный аммиак из РФ

Более 27 тыс. тонн продукции, принадлежавших стране-агрессору, были проданы за 913 млн грн. При этом АРМА еще ждет оплату за реализованную ранее продукцию в размере 5 тыс. тонн.

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Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) в ходе торгов реализовало более 32 тыс. тонн арестованного российского аммиака. Об этом сообщает пресс-центр АРМА.

В агентстве рассказывают, что более 27 тыс. тонн продукции, принадлежавших стране-агрессору, были проданы за 913 млн грн. При этом отмечается, агентству еще не перечислили на депозиты деньги за реализованную ранее продукцию в размере 5 тыс. тонн.

"Вырученные средства АРМА вкладывает в военные облигации для финансирования оборонных потребностей Украины", — сказано в сообщении.

Каковы правовые пути для взыскания имущества россиян

В сентябре 2022 года опрошенные Фокусом эксперты говорили, что в Украине действуют несколько правовых путей для ареста и конфискации имущества, связанного со страной-агрессором. Например, управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", адвокат Игорь Чудовский указывает на принятый 12 мая 2022 года закон о конфискации имущества россиян и белорусов (№7194). Речь идет об изменениях, принятых в уже действующий в Украине Закон "О санкциях".

Агия Загребельская, основательница Лиги антитраста, отмечала, что правовой механизм обращения с активами, связанными со страной-агрессором, был предусмотрен законом "О санкциях" и предполагает следующий алгоритм:

президент или Верховная Рада (с постановлением) или Кабинет министров (коллегиально) или Служба безопасности Украины или Национальный банк обращаются в СНБО по поводу блокирования российского актива;

СНБО принимает решение;

решение СНБО утверждается президентом;

Минюст готовит необходимые документы по этому активу и обращается в ВАКС;

ВАКС принимает решение о конфискации;

обжалование, исполнение решения ВАКС.

Она добавляет, что в итоге российские активы в Украине ожидает конфискация, продажа и покрытие за счет вырученных средств части нанесенного агрессией России ущерба.

В АРМА на запрос Фокуса сообщили, что в целом в Украине действуют три механизма, в рамках которых разыскиваются, арестовываются и конфискуются российские и белорусские активы:

принудительное изъятие активов на основе решения СНБО и указа президента без решения суда;

взыскание активов в пользу государства после наложения санкций после решения Высшего антикоррупционного суда;

арест и конфискация активов по решению суда в рамках уголовных производств.

Напомним, в декабре 2022 года сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности (БЭБ) нашли подпольные склады со 160 тоннами украинской железной руды, которая ранее принадлежала компании российского олигарха Алишера Усманова. В спецслужбе оценили имущество на общую сумму почти в 2 млрд грн.

Все активы Усманова были заморожены Евросоюзом еще весной, почти сразу после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Из-за санкций, под которые Россия попала из-за войны в Украине, олигарх больше не мог пользоваться своими виллами и яхтой. Представители ЕС приняли такое решение из-за близости Усманова к президенту РФ Владимиру Путину.