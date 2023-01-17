Підуть на потреби ЗСУ: в Україні майже за мільярд продали арештований аміак з РФ

Понад 27 тис. тонн продукції, що належали країні-агресору, було продано за 913 млн грн. Водночас АРМА ще чекає на оплату за реалізовану раніше продукцію у розмірі 5 тис. тонн.

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Національне агентство з питань виявлення, розшуку й управління активами (АРМА) у процесі торгів реалізувало понад 32 тис. тонн заарештованого російського аміаку. Про це повідомляє пресцентр АРМА.

В агентстві розповідають, що понад 27 тис. тонн продукції, що належали країні-агресору, було продано за 913 млн грн. Водночас зазначається, що агентству ще не переказали на депозити гроші за реалізовану раніше продукцію у розмірі 5 тис. тонн.

"Виручені кошти АРМА вкладає у військові облігації для фінансування оборонних потреб України", — йдеться у повідомленні.

Які правові шляхи для стягнення майна росіян

У вересні 2022 року опитані Фокусом експерти говорили, що в Україні діють кілька правових шляхів для арешту та конфіскації майна, пов'язаного з країною-агресором. Наприклад, керівний партнер адвокатського об'єднання "Чудовський і партнери", адвокат Ігор Чудовський вказує на ухвалений 12 травня 2022 року закон про конфіскацію майна росіян і білорусів (№7194). Йдеться про зміни, прийняті до Закону "Про санкції", що вже діє в Україні.

Агія Загребельська, засновниця Ліги антитрасту, зазначала, що правовий механізм поводження з активами, пов'язаними з країною-агресором, був передбачений законом "Про санкції" та передбачає такий алгоритм:

президент або Верховна Рада (з постановою) або Кабінет міністрів (колегіально) або Служба безпеки України або Національний банк звертаються до РНБО щодо блокування російського активу;

РНБО ухвалює рішення;

рішення РНБО затверджується президентом;

Мін'юст готує необхідні документи щодо цього активу та звертається до ВАКС;

ВАКС ухвалює рішення про конфіскацію;

оскарження, виконання рішення ВАКС.

Вона додає, що зрештою на російські активи в Україні очікує конфіскація, продаж і покриття за рахунок виручених коштів частини завданої агресією Росії збитків.

В АРМА на запит Фокусу повідомили, що загалом в Україні діють три механізми, в межах яких розшукуються, заарештовуються і конфіскуються російські та білоруські активи:

примусове вилучення активів на основі рішення РНБО й указу президента без рішення суду;

стягнення активів на користь держави після накладення санкцій після рішення Вищого антикорупційного суду;

арешт і конфіскація активів за рішенням суду в межах кримінальних проваджень.

Нагадаємо, у грудні 2022 року співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки (БЕБ) знайшли підпільні склади зі 160 тоннами української залізної руди, яка раніше належала компанії російського олігарха Алішера Усманова. У спецслужбі оцінили майно на загальну суму майже 2 млрд грн.

Усі активи Усманова були заморожені Євросоюзом ще навесні майже відразу після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Через санкції, під які Росія потрапила через війну в Україні, олігарх більше не міг користуватися своїми віллами та яхтою. Представники ЄС ухвалили таке рішення через близькість Усманова до президента РФ Володимира Путіна.