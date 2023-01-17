Підуть на потреби ЗСУ: в Україні майже за мільярд продали арештований аміак з РФ
Понад 27 тис. тонн продукції, що належали країні-агресору, було продано за 913 млн грн. Водночас АРМА ще чекає на оплату за реалізовану раніше продукцію у розмірі 5 тис. тонн.
Національне агентство з питань виявлення, розшуку й управління активами (АРМА) у процесі торгів реалізувало понад 32 тис. тонн заарештованого російського аміаку. Про це повідомляє пресцентр АРМА.
В агентстві розповідають, що понад 27 тис. тонн продукції, що належали країні-агресору, було продано за 913 млн грн. Водночас зазначається, що агентству ще не переказали на депозити гроші за реалізовану раніше продукцію у розмірі 5 тис. тонн.
"Виручені кошти АРМА вкладає у військові облігації для фінансування оборонних потреб України", — йдеться у повідомленні.
Які правові шляхи для стягнення майна росіян
У вересні 2022 року опитані Фокусом експерти говорили, що в Україні діють кілька правових шляхів для арешту та конфіскації майна, пов'язаного з країною-агресором. Наприклад, керівний партнер адвокатського об'єднання "Чудовський і партнери", адвокат Ігор Чудовський вказує на ухвалений 12 травня 2022 року закон про конфіскацію майна росіян і білорусів (№7194). Йдеться про зміни, прийняті до Закону "Про санкції", що вже діє в Україні.
Агія Загребельська, засновниця Ліги антитрасту, зазначала, що правовий механізм поводження з активами, пов'язаними з країною-агресором, був передбачений законом "Про санкції" та передбачає такий алгоритм:
- президент або Верховна Рада (з постановою) або Кабінет міністрів (колегіально) або Служба безпеки України або Національний банк звертаються до РНБО щодо блокування російського активу;
- РНБО ухвалює рішення;
- рішення РНБО затверджується президентом;
- Мін'юст готує необхідні документи щодо цього активу та звертається до ВАКС;
- ВАКС ухвалює рішення про конфіскацію;
- оскарження, виконання рішення ВАКС.
Вона додає, що зрештою на російські активи в Україні очікує конфіскація, продаж і покриття за рахунок виручених коштів частини завданої агресією Росії збитків.
В АРМА на запит Фокусу повідомили, що загалом в Україні діють три механізми, в межах яких розшукуються, заарештовуються і конфіскуються російські та білоруські активи:
- примусове вилучення активів на основі рішення РНБО й указу президента без рішення суду;
- стягнення активів на користь держави після накладення санкцій після рішення Вищого антикорупційного суду;
- арешт і конфіскація активів за рішенням суду в межах кримінальних проваджень.
Нагадаємо, у грудні 2022 року співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки (БЕБ) знайшли підпільні склади зі 160 тоннами української залізної руди, яка раніше належала компанії російського олігарха Алішера Усманова. У спецслужбі оцінили майно на загальну суму майже 2 млрд грн.
Усі активи Усманова були заморожені Євросоюзом ще навесні майже відразу після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Через санкції, під які Росія потрапила через війну в Україні, олігарх більше не міг користуватися своїми віллами та яхтою. Представники ЄС ухвалили таке рішення через близькість Усманова до президента РФ Володимира Путіна.