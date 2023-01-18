Экстренные отключения продолжаются: в каких регионах украинцы сидят без света

Причиной дефицита является то, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть.

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Утром 18 января в Украине все еще сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, поэтому на территории восьми областей ввели аварийные отключения света. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Все облэнерго получили лимиты потребления на сутки. Лимиты уже были превышены в восьми областях, а именно:

Харьковской;

Донецкий;

Днепропетровской;

Кировоградской;

Запорожский;

Киевской;

Житомирской;

Черкасской.

При этом в течение 18 января дефицит электроэнергии может быть немного меньшим, чем накануне. Причиной в "Укрэнерго" назвали повышение температуры воздуха.

"В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. В настоящее время генерация не покрывает четверть потребления в стране", – добавили в "Укрэнерго".

Как последняя ракетная атака РФ навредила украинской энергосистеме

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в результате вражеских атак 14 января повреждения получили 9 блоков ТЭС, 3 магистральные подстанции и воздушная линия.

"Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме. Что заставляет каждый день, начиная с 15 января, применять аварийные отключения", – объяснил премьер.

При этом, как отметил глава правительства, украинская энергосистема осталась целостной и управляемой. Поврежденные объекты уже ремонтируют, работы проводятся в круглосуточном режиме.

Ранее Фокус рассказывал, что Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала три оператора систем распределения (ОСР) за несоблюдение графиков отключений электричества потребителям. Отмечается, что эти облэнерго составили график таким образом, что отключение света было распределено между абонентами несправедливо.

Также напомним, что Кабмин Украины еще 21 декабря 2022 года обязал облэнерго исправить все нарушения в работе региональных энергопоставщиков.