Екстрені відключення продовжуються: у яких регіонах українці сидять без світла

Причиною дефіциту є те, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджено електростанції (генеруючі потужності) та високовольтну мережу.

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Вранці 18 січня в Україні все ще зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, тож на території восьми областей запровадили аварійні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Усі обленерго отримали ліміти споживання на добу. Ліміти вже були перевищені у восьми областях, а саме:

Харківській;

Донецький;

Дніпропетровській;

Кіровоградській;

Запорізькій;

Київській;

Житомирській;

Черкаській.

При цьому протягом 18 січня дефіцит електроенергії може бути трохи меншим, ніж напередодні. Причиною в "Укренерго" назвали підвищення температури повітря.

"Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває чверть споживання у країні", — додали в "Укренерго".

Як остання ракетна атака РФ зашкодила українській енергосистемі

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, внаслідок ворожих атак 14 січня пошкодження отримали 9 блоків ТЕС, 3 магістральні підстанції та повітряна лінія.

"Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня застосовувати аварійні відключення", — пояснив прем'єр.

При цьому, як зазначив глава уряду, українська енергосистема залишилася цілісною та керованою. Пошкоджені об'єкти вже ремонтують, роботи проводять у цілодобовому режимі.

Раніше Фокус розповідав, що Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала трьох операторів систем розподілу (ОСР) за недотримання графіків відключень електрики споживачам. Зазначається, що ці обленерго склали графік таким чином, що відключення світла було розподілено між абонентами несправедливо.

Також нагадаємо, що Кабмін України ще 21 грудня 2022 року зобов'язав обленерго виправити усі порушення у роботі регіональних енергопостачальників.