В каждом регионе Украины на один день отменят графики отключений света: в чем причина

Энергетики проведут замеры активной нагрузки на электросети в повседневных условиях. На основе полученных данных будут просмотрены лимиты потребления во всех областях страны.

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Во всех областях Украины с 24 января по 2 февраля на один день последовательно отменят графики отключения электричества. Как сообщила 24 января пресс-служба "Черкасиобленерго", графики отменят по распоряжению НЭК "Укрэнерго" с целью измерения почасовой активной электрической нагрузки.

"Такие меры необходимы для того, чтобы получить объективные данные по потреблению электроэнергии в сутки каждого региона страны", — отметили в "Укрэнерго".

Сообщается, что замеры активной нагрузки в период отмены графиков позволят энергетикам понять, сколько в целом для областей понадобится мегаватт для полноценной работы в условиях, когда электроприборы используются в повседневной жизни без учета экономии.

"Измерения электрической нагрузки проведут во всех регионах страны, чтобы иметь реальную картину прогнозируемого потребления в каждой области и отчитаются перед НЭК "Укрэнерго" и Министерством энергетики Украины", — говорится в сообщении.

Таким образом, данные о почасовой нагрузке на электросети станут основой для просмотра лимитов потребления в каждом регионе Украины, подытожили энергетики.

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Мощности не хватает: почему украинцам продолжают отключать электричество

Ранее сообщалось, что с января 2023 импорт электроэнергии из Европы в Украину осуществляют промышленные предприятия в объеме 200-300 мегаватт в час. По словам председатель комитета парламента по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, с точки зрения общей энергосистемы это небольшой объем.

В материале Фокуса от 24 января говорилось о том, что в Украине идет работа по установке модульных электростанций, работающих на природном газе. С их помощью в стране можно усилить устойчивость энергосистемы и предоставить постоянный источник электричества для объектам критической инфраструктуры.