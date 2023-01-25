У кожному регіоні України на один день скасують графіки відключень світла: у чому причина

Енергетики проведуть виміри активного навантаження на електромережі у повсякденних умовах. На основі отриманих даних буде переглянуто ліміти споживання у всіх областях країни.

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У всіх областях України з 24 січня до 2 лютого на один день послідовно скасують графіки відключення електрики. Як повідомила 24 січня пресслужба "Черкасиобленерго", графіки скасують за розпорядженням НЕК "Укренерго" з метою вимірювання погодинного активного електричного навантаження.

"Такі заходи необхідні для того, щоб отримати об'єктивні дані щодо споживання електроенергії за добу кожного регіону країни", — зазначили в "Укренерго".

Повідомляється, що виміри активного навантаження у період скасування графіків дозволять енергетикам зрозуміти, скільки загалом для областей знадобиться мегават для повноцінної роботи в умовах, коли електроприлади використовуються у повсякденному житті без урахування економії.

"Вимірювання електричного навантаження проведуть у всіх регіонах країни, щоб мати реальну картину прогнозованого споживання в кожній області, і звітують перед НЕК "Укренерго" та Міністерством енергетики України", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, дані про погодинне навантаження на електромережі стануть основою для перегляду лімітів споживання у кожному регіоні України, підсумували енергетики.

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Раніше повідомлялося, що з січня 2023 року імпорт електроенергії з Європи в Україну здійснюють промислові підприємства в обсязі 200-300 мегават на годину. За словами голови комітету парламенту з питань енергетики та ЖКГ Андрія Геруса, з погляду загальної енергосистеми це невеликий обсяг.

У матеріалі Фокусу від 24 січня йшлося про те, що в Україні йде робота щодо встановлення модульних електростанцій, що працюють на природному газі. З їхньою допомогою в країні можна посилити стійкість енергосистеми та надати постійне джерело електрики для об'єктів критичної інфраструктури.