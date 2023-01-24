Світло для народу: скільки електроенергії Україна імпортує із ЄС і чи вистачає обсягів (відео)

Імпорт електроенергії з Європи зараз забезпечує близько 2% споживання в Україні. Струм імпортують підприємства, у яких електроенергія не займає багато у виробництві — до 10% постійного виробничого процесу.

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З січня 2023 року імпорт електроенергії з Європи в Україну здійснюють промислові підприємства обсягом 200-300 мегаватів на годину. Про це повідомив в ефірі телемарафону голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

За його словами, 200-300 мегаватів на годину — маленький обсяг із погляду загальної енергосистеми.

"Обласний центр середній може споживати більше електроенергії", — зазначив він.

Андрій Герус розповів, що зараз електроенергію імпортують ті підприємства, у яких електроенергія не займає багато у виробництві — до 10% постійного виробничого процесу, але вона вкрай необхідна. Водночас електроенергія з Європи вдвічі-втричі дорожча, ніж в Україні.

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"Це більш-менш відчутні обсяги, але вони не є критично більшими з точки зору загальної енергосистеми. Ми споживаємо близько 12 тис. мегаватів на годину, а імпорт — це 200-300 мегаватів на годину", — підкреслив Герус.

Загалом такий імпорт допомагає збалансувати роботу української енергосистеми, але дає лише приблизно 2% загального споживання.

Чи продає Україна свою електроенергію за кордон

Наразі жодного експорту електроенергії з України до Європи не відбувається. Як розповів експерт із питань енергетики Українського інституту Андріан Прокіп, про це свідчать, зокрема, дані з відкритих джерел ENTSO-E.

"Є системні перетікання, які в результаті зводяться до нуля, баланс збігається, тобто ні, комерційного експорту електроенергії зараз немає", — зазначив Прокіп.

Нагадаємо, імпортувати електроенергію з Європи Україна розпочала з 1 січня 2023 року. За інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, імпортом електроенергії станом на 1 число займалися кілька трейдерів, а саме:

акціонерне товариство "Енергетична компанія України";

ТОВ "ДТЕК";

приватний трейдер "ЕРВ".

Також раніше Фокус розповідав, що в Україні визначили категорію споживачів, яким не відключатимуть світло. Серед них — промислові споживачі, які здійснюють імпорт електроенергії з країн Євросоюзу.

Тим часом українці продовжують висловлювати своє невдоволення через несправедливі, на їхню думку, графіки відключення світла. Так, у НКРЕКП написали 2500 скарг через порушення графіків. На своєму засіданні 24 січня комісія розгляне результати перевірок наступних семи обленерго та винесе рішення про накладення штрафних санкцій.