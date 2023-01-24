Свет для народа: сколько электроэнергии Украина импортирует из ЕС и хватает ли объемов (видео)

Импорт электроэнергии из Европы в данный момент обеспечивает около 2% потребления в Украине. Ток импортируют предприятия, у которых электроэнергия не занимает много в производстве – до 10% от постоянного производственного процесса.

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С января 2023 года импорт электроэнергии из Европы в Украину осуществляют промышленные предприятия в объеме 200-300 мегаватт в час. Об этом сообщил в эфире телемарафона председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

По его словам, 200-300 мегаватт в час — маленький объем с точки зрения общей энергосистемы.

"Областной центр средний может потреблять больше электроэнергии", — отметил он.

Андрей Герус рассказал, что сейчас электроэнергию импортируют те предприятия, у которых электроэнергия не занимает много в производстве – до 10% от постоянного производственного процесса, но она крайне необходима. При этом электроэнергия из Европы в 2-3 раза дороже, чем в Украине.

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"Это более-менее ощутимые объемы, но они не являются критически большими с точки зрения общей энергосистемы. Мы потребляем около 12 тыс. мегаватт в час, а импорт – это 200-300 мегаватт в час", — подчеркнул Герус.

В целом такой импорт помогает сбалансировать работу украинской энергосистемы, но дает только примерно 2% от общего потребления.

Продает ли Украина свою электроэнергию за рубеж

Сейчас никакого экспорта электроэнергии из Украины в Европу не происходит. Как рассказал Фокусу эксперт по вопросам энергетики Украинского института Андриан Прокип, об этом свидетельствуют, в частности, данные из открытых источников ENTSO-E.

"Есть системные перетоки, которые в итоге сводятся к нулю, баланс совпадает, то есть, нет, коммерческого экспорта электроэнергии сейчас нет", — отметил Прокип.

Напомним, импортировать электроэнергию из Европы Украина начала с 1 января 2023 года. По информации министра энергетики Германа Галущенко, импортом электроэнергии по состоянию на 1 число занимались несколько трейдеров, а именно:

акционерное общество "Энергетическая компания Украины";

ООО "ДТЭК";

частный трейдер "ЭРВ".

Также ранее Фокус рассказывал, что в Украине определили категорию потребителей, которым не будут отключать свет. Среди них — промышленные потребители, которые осуществляют импорт электроэнергии из стран Евросоюза.

Тем временем украинцы продолжают выражать свое недовольство из-за несправедливых, по их мнению, графиков отключения света. Так, в НКРЭКУ написали 2500 жалоб из-за нарушений графиков. На своем заседании 24 января, комиссия рассмотрит результаты проверок следующих семи облэнерго и вынесет решения о наложении штрафных санкций.