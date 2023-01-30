Облегчить жизнь бизнесу: в Украине планируют отказаться от почти половины лицензий и разрешений

По словам Юлии Свириденко, Министерство экономики готово ликвидировать инструменты, мешающие бизнесу нормально работать, а действительно необходимые инструменты упростить и оцифровать.

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В 2023 году в Украине могут отменить 47% лицензий и разрешений, регулирующих хозяйственную деятельность. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, соответствующие договоренности были достигнуты во время первого заседания межведомственной рабочей группы по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности.

Юлия Свириденко отметила, что могут быть отменены:

разрешения на реэкспорт товаров, происходящих из других стран;

согласования для выдачи лицензий на осуществление экспортных операций с нефтью сырой украинского происхождения и природного газа в газообразном состоянии украинского происхождения по внешнеэкономическим контрактам (договорам);

индивидуальные (разовые лицензии) в сфере экспорта-импорта.

"Мы продолжим отменять архаические и устаревшие лицензии, разрешения и другие инструменты регулирования, а также цифровизировать и упрощать инструменты, которые действительно нужны для публичных политик. Например, Министерство экономики готово в этом году отменить 47% лицензий и разрешений" — отметила Юлия Свириденко.

В будущем рабочей группой будут разработаны инструменты регулирования, касающейся сферы компетенции других органов власти. В ходе следующего заседания группа собирается рассмотреть регуляторные инструменты в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Тем временем, льготную систему налогообложения, по которой бизнесу разрешалось платить всего 2% от дохода вместо довоенных 5%, скорее всего отменят с 1 июля 2023 года. Также Фокус рассказывал, что рассказывал, что в Украине может появиться налог, поступление от которого будут направлять на финансирование Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что МВФ предлагает Украине отказаться от мер, сокращающих налоговые поступления.