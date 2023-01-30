Полегшити життя бізнесу: в Україні планують відмовитися від майже половини ліцензій і дозволів

За словами Юлії Свириденко, Міністерство економіки готове ліквідувати інструменти, які заважають бізнесу нормально працювати, а необхідні інструменти спростити й оцифрувати.

Related video

2023 року в Україні можуть скасувати 47% ліцензій і дозволів, що регулюють господарську діяльність. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, відповідних домовленостей було досягнуто під час першого засідання міжвідомчої робочої групи щодо прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності.

Юлія Свириденко зазначила, що можуть бути скасовані:

дозволи на реекспорт товарів, що походять із інших країн;

погодження для видачі ліцензій на здійснення експортних операцій із нафтою сирої українського походження та природного газу в газоподібному стані українського походження за зовнішньоекономічними контрактами (договорами);

індивідуальні (разові ліцензії) у сфері експорту-імпорту.

"Ми продовжимо скасовувати архаїчні та застарілі ліцензії, дозволи й інші інструменти регулювання, а також цифровізувати та спрощувати інструменти, які дійсно потрібні для публічних політик. Наприклад, Міністерство економіки готове цього року скасувати 47% ліцензій і дозволів", — зазначила Юлія Свириденко.

У майбутньому робоча група розробить інструменти регулювання, що стосуються сфери компетенції інших органів влади. Під час наступного засідання група має намір розглянути регуляторні інструменти у сфері захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

Водночас пільгову систему оподаткування, за якою бізнесу дозволялося платити всього 2% від доходу замість довоєнних 5%, швидше за все, скасують із 1 липня 2023 року. Також Фокус розповідав, що розповідав, що в Україні може з'явитися податок, надходження від якого надсилатимуть на фінансування Збройних сил України.

Також повідомлялося, що МВФ пропонує Україні відмовитися від заходів, які скорочують податкові надходження.