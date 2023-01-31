Поставщики в Украине обнародовали цены на газ: какими будут тарифы в феврале

В феврале 2023 года цены на газ установлены на основе годовых тарифов. Компания "Нафтогаз", клиентами которой являются 98% украинцев, поставляет газ по-прежнему по 7,96 грн/куб. м. При этом самая дешевая цена — у компании "Эру Людям" – 7,70 грн.

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Украинские поставщики газа обнародовали свои годовые предложения на февраль 2023 года. Об этом сообщили в консультационном центре "Газ Правда".

Как и 2022 году, стоимость газа для населения зависит от конкретного поставщика. В целом цены колеблются в пределах от 7,70 до 9,99 грн.

Что будет с ценами в феврале

О поставках газа украинцы могут договориться с 9 компаниями. Пять из них продают газ по стоимости ниже 8 грн. Самая низкая цена — у компании "Эру Людям" – 7,70 грн/куб. м. У газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", клиентами которой являются 98% украинцев тариф установлен в размере – 7,96 грн.

Остальные поставщики выбрали такие тарифы:

ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн

ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн

ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ — 7,99 грн

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ "СВЕТГАЗ" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн.

"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн.

Что будет с тарифами на коммуналку в 2023 году

Как известно, летом 2022 года Верховная Рада приняла законопроект №7427 и установила мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду на время войны с Россией. Но уже после окончания отопительного сезона весной 2023 года правительство может пересмотреть тарифы на коммунальные услуги, несмотря на продолжающуюся войну.

По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константине Ущаповского, вопрос о пересмотре тарифов прорабатывает рабочая группа, которая работает под эгидой Кабмина Украины. О сроках пока ничего неизвестно, но, как отметил глава НКРЭКУ, повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры.

Ранее Фокус узнал, что будет с тарифами на электроэнергию и природный газ, а также, как могут измениться в 2023 году цены на бензин, автогаз и дизельное топливо.

Также Фокус писал, кому из украинцев полагается 50% скидка на оплату коммунальных услуг.