Постачальники в Україні оприлюднили ціни на газ — якими будуть тарифи в лютому

У лютому 2023 року ціни на газ встановлені на основі річних тарифів. Компанія "Нафтогаз", клієнтами якої є 98% українців, постачає газ, як і раніше, за 7,96 грн/куб.м. Водночас найдешевша ціна — у компанії "Еру Людям", 7,70 грн.

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Українські постачальники газу оприлюднили свої річні пропозиції на лютий 2023 року. Про це повідомили в консультаційному центрі "Газ Правда".

Як і у 2022 році, вартість газу для населення залежить від конкретного постачальника. Загалом ціни коливаються в межах від 7,70 до 9,99 грн.

Що буде з цінами в лютому

Про постачання газу українці можуть домовитися з 9 компаніями. П'ять із них продають газ за вартістю, нижчою за 8 грн. Найнижча ціна — у компанії "Еру Людям", 7,70 грн/куб.м. У газопостачальної компанії "Нафтогаз України", клієнтами якої є 98% українців, тариф встановлений у розмірі 7,96 грн.

Інші постачальники обрали такі тарифи:

ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,799 грн

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ — 7,99 грн

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТМ "СВІТГАЗ" (ТОВ "РІТЕЙЛ СЕРВІС") — 9,99 грн.

"Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн.

Що буде з тарифами на комуналку у 2023 році

Як відомо, влітку 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7427 і встановила мораторій на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду на час війни з Росією. Але вже після закінчення опалювального сезону навесні 2023 року уряд може переглянути тарифи на комунальні послуги попри на війну.

За словами голови Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського, питання про перегляд тарифів опрацьовує робоча група, яка працює під егідою Кабміну України. Про терміни поки що нічого невідомо, але, як зазначив голова НКРЕКП, підвищення тарифів дозволить збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури.

Раніше Фокус дізнався, що буде з тарифами на електроенергію та природний газ, а також як можуть змінитись у 2023 році ціни на бензин, автогаз і дизельне паливо.

Також Фокус писав, кому з українців надається 50% знижка на оплату комунальних послуг.