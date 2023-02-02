НАПК внес Procter&Gamble в список международных спонсоров войны: какими брендами владеет компания

Корпорация обещала сократить бизнес в России, однако в то же время нарастила прибыль на территории государства-агрессора, подняв там ценник на свои товары.

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую корпорацию Procter&Gamble (P&G), которая выпускает товары под брендами Gillette, Fairy, Pampers, в список международных спонсоров войны. Одной из причин такого решения стал тот факт, что компания продолжает работать в РФ и способствует мобилизации на территории государства-агрессора. Об этом говорится в сообщении НАПК от 2 февраля.

Агентство напомнило, что в марте 2022 года P&G заявила о сокращении ассортимента в РФ и обещала поставлять на территорию государства только товары первой необходимости для здоровья и гигиены. В августе появилось сообщение о том, что компания отказывается от вложения средств в развития бизнеса в России. Однако корпорация продолжает работать на территории РФ и развиваться — в частности, в РФ все еще действует комбинат бытовой химии, крупнейший в мире производитель моющих средств для компании, а также завод по изготовлению продукции Gillette.

"Таким образом, компания продолжает зарабатывать на рынке РФ и вносить вклад в госбюджет страны-агрессора. Только за 2021 год компания уплатила около $5,2 млн в виде налоговых поступлений и других выплат. Также компания дает рабочие места для около 2,5 тысячи россиян", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным НАПК, уже в марте 2022 года корпорация подняла цены на свои товары в РФ на 40%, почти полностью компенсировав таким образом убытки от сокращения количества брендов на территории России. За счет такого шага выросли органические продажи компании в РФ.

"Кроме того, оставаясь в России, компания способствует мобилизации, ведь согласно новому российскому законодательству корпорации, работающие в РФ, вынуждены участвовать в мобилизационных мероприятиях, содействовать призыву сотрудников в армию и финансировать их военное снаряжение", — добавили в НАПК.

P&G: какими брендами владеет компания:

Gillette;

Fairy;

Tide;

Ariel;

Lenor;

Mr. Proper;

Pampers;

Always;

Head & Shoulders;

Pantene;

Old Spice;

Hugo Boss;

Max Factor и другие.

Кроме P&G в списке международных спонсоров войны числятся:

OpenWay Group;

Danieli;

TMS Tankers Ltd.;

Minerva Marine Inc.;

Thenamaris Ships Management;

Delta Tankers Ltd.;

Dynacom Tankers Management Ltd.;

Leroy Merlin;

Mondi Group/Mondi PLC;

eKassir;

Liberian International Ship & Corporate Registry;

Bonduelle.

Напомним, по данным Киевской школы экономики, уже в 2023 году доходы РФ от экспорта нефти и газа снизятся на 50%.

Тем временем, по словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, энергетические санкции, которые были введены Евросоюзом против РФ за ее агрессию против Украины, обходятся Москве в 160 млн евро в день и это давление будет только усиливаться введением новых мер.