НАЗК вніс Procter&Gamble до списку міжнародних спонсорів війни: якими брендами володіє компанія

Корпорація обіцяла скоротити бізнес у Росії, проте водночас наростила прибуток на території держави-агресора, піднявши там цінник на свої товари.

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Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло американську корпорацію Procter&Gamble (P&G), яка випускає товари під брендами Gillette, Fairy, Pampers, до списку міжнародних спонсорів війни. Однією з причин такого рішення став той факт, що компанія продовжує працювати в РФ та сприяє мобілізації на території держави-агресора. Про це йдеться у повідомленні НАЗК від 2 лютого.

Агентство нагадало, що в березні 2022 року P&G заявила про скорочення асортименту в РФ та обіцяла постачати на територію держави лише товари першої необхідності для здоров'я та гігієни. Торішнього серпня з'явилося повідомлення у тому, що відмовляється від вкладення коштів у розвитку бізнесу у Росії. Проте корпорація продовжує працювати на території РФ і розвиватися, зокрема, в РФ все ще діє комбінат побутової хімії, найбільший у світі виробник мийних засобів для компанії, а також завод із виготовлення продукції Gillette.

"У такий спосіб компанія продовжує заробляти на ринку РФ та робити внесок у держбюджет країни-агресора. Лише за 2021 компанія сплатила близько $5,2 млн у вигляді податкових надходжень та інших виплат. Також компанія дає робочі місця для близько 2,5 тисяч росіян", — йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними НАЗК, вже у березні 2022 року корпорація підняла ціни на свої товари в РФ на 40%, майже повністю компенсувавши в такий спосіб збитки від скорочення кількості брендів на території Росії. За рахунок такого кроку зріс органічний продаж компанії в РФ.

"Окрім того, лишаючись в Росії, компанія сприяє мобілізації, адже згідно з новим російським законодавством, корпорації, які працюють в РФ, змушені брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову співробітників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження", — додали в НАЗК.

P&G: якими брендами володіє компанія:

Gillette;

Fairy;

Tide;

Ariel;

Lenor;

Mr. Proper;

Pampers;

Always;

Head & Shoulders;

Pantene;

Old Spice;

Hugo Boss;

Max Factor та інші.

Крім P&G у списку міжнародних спонсорів війни є:

OpenWay Group;

Danieli;

TMS Tankers Ltd.;

Minerva Marine Inc.;

Thenamaris Ships Management;

Delta Tankers Ltd.;

Dynacom Tankers Management Ltd.;

Leroy Merlin;

Mondi Group/Mondi PLC;

eKassir;

Liberian International Ship & Corporate Registry;

Бондюель.

Нагадаємо, за даними Київської школи економіки, вже в 2023 році доходи РФ від експорту нафти та газу знизяться на 50%.

Тим часом, за словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, енергетичні санкції, які були введені Євросоюзом проти РФ за її агресію проти України, коштують Москві 160 млн євро на день і цей тиск лише посилюватиметься запровадженням нових заходів.