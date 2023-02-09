Яйца большие и маленькие: зачем в Украине введут новую классицикафию яиц

Фокус выяснил чем яйца S будут отличаться от L, как яйца поделят на классы А и В и при чем здесь евроинтеграция Украины.

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В конце января в Минагрополитики Украины для общественного обсуждения опубликовали проект приказа "Об утверждении требований к куриным яйцам", который Фокус анализирует в своем новом обзоре "Скандальные яйца. Почему яйца в Украине еще не стоят 17 гривен за штуку, но все может измениться".

В Минагрополитики Фокусу ответили, что Проект приказа "Об утверждении требований к куриным яйцам" разработан на основе законодательства ЕС, что позволит Украине сделать еще один шаг к интеграции с рынком ЕС и подтвердить, что Украина, как страна-кандидат в члены ЕС, может быстро и качественно выполнять обязанности, возложенные в рамках соглашения об Ассоциации.

Однако, речь идет о довольно отдаленной перспективе. Как уточняют в Минагрополитики, приказ "Об утверждении требований к куриным яйцам" будет введен в действие 1 января 2028 года — почти через шесть лет.

[ + – ] Яйца куриные принято сортировать по качеству и весу

В соответствии с этим документом яйца куриные предлагается сортировать по качеству и весу. В частности, сортировка по качеству предлагает следующее деление на классы:

класс А: скорлупа обычной формы, чистая и неповрежденная, желток малоподвижный во время вращения яйца, белок чистый и прозрачный, развитие зародыша незаметно, посторонние вещества и запахи не допускаются;

скорлупа обычной формы, чистая и неповрежденная, желток малоподвижный во время вращения яйца, белок чистый и прозрачный, развитие зародыша незаметно, посторонние вещества и запахи не допускаются; класс В: яйца, не соответствующие показателям качества класса А, которые должны поставляться исключительно на пищевые или непродовольственные производственные мощности.

Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) обобщает, что к классу А относятся яйца с привлекательным внешним видом, предназначенные для продажи конечному потребителю, а в класс В попадает продукция с определенными недостатками — загрязнениями и т.п. Последние используются исключительно для дальнейшей переработки, например, в сухие и жидкие яичные продукты.

По словам Светланы Литвин, на украинских предприятиях давно следуют этому принципу, хоть это и не было закреплено в каких-либо нормативных документах.

Яйца класса А также предлагается сортировать по весу на следующие категории:

XL (очень большие) — от 73 г и более;

L (большие) — от 63 г до 73 г;

М (средние)- от 53 г до 63 г;

S (мелкие) — менее 53 г.

[ + – ] С 2028 года в Украине на яйце и транспортной таре появятся новые обозначения

"Сейчас в Украине для яиц действуют технические условия, отличающиеся от европейских. Как у нас, так и в Европе яйца сортируются по весу, но если в Украине яйцо весом 53-63 грамма маркируется категорией С1, то в Европе – М", — объясняет в комментарии Фокусу Светлана Литвин. Соответственно, после вступления нововведения в силу в Украине на яйце и транспортной таре появятся новые обозначения.

Фокус предлагает сопоставить существующие на сегодня и предложенные (европейские) категории куриных яиц:

СВ (отборные) / XL (очень большие)

С0 (высшей категории) / L (большие)

С1 (первой категории) / М (средние)

С2 (мелкие) / S (мелкие)

Светлана Литвин уточняет, что новые требования к куриным яйцам не повлияют на ценообразование, поскольку нововведение не влечет за собой заметных дополнительных затрат для производителей. А что касается цен в рознице, то и сейчас более крупные яйца стоят дороже и эта закономерность сохранится.

Ранее Фокус анализировал, какие продукты наиболее заметно подорожали в 2022 году и делал прогнозы относительно динамики цен в 2023-ем.

Как сообщалось, по прогнозам Института аграрной экономики, на нынешнем уровне цены на куриные яйца будут сохраняться до Пасхи (16 апреля 2023 года), после чего ближе к маю начнется их снижение.