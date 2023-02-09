Яйця великі та маленькі: навіщо в Україні запровадять нову класицикафію яєць

Фокус з'ясував, чим яйця S відрізнятимуться від L, як яйця поділять на класи А та В і до чого тут євроінтеграція України.

Related video

Наприкінці січня у Мінагрополітики України для громадського обговорення опублікували проєкт наказу "Про затвердження вимог до курячих яєць", який Фокус аналізує у своєму новому огляді "Скандальні яйця. Чому яйця в Україні ще не коштують 17 гривень за штуку, але все може змінитися".

У Мінагрополітики Фокусу відповіли, що проєкт наказу "Про затвердження вимог до курячих яєць" розроблено на основі законодавства ЄС, що дозволить Україні зробити ще один крок до інтеграції з ринком ЄС та підтвердити, що Україна як країна-кандидат у члени ЄС може швидко та якісно виконувати обов'язки, покладені в межах угоди про Асоціацію.

Проте йдеться про досить віддалену перспективу. Як уточнюють у Мінагрополітики, наказ "Про затвердження вимог до курячих яєць" буде введений у дію 1 січня 2028 року — майже через шість років.

[ + – ] Яйця курячі прийнято сортувати за якістю та вагою

Відповідно до цього документу яйця курячі пропонується сортувати за якістю та вагою. Зокрема, сортування за якістю пропонує наступний поділ на класи:

клас А: шкаралупа звичайної форми, чиста та непошкоджена, жовток малорухливий під час обертання яйця, білок чистий та прозорий, розвиток зародка непомітний, сторонні речовини та запахи не допускаються;

шкаралупа звичайної форми, чиста та непошкоджена, жовток малорухливий під час обертання яйця, білок чистий та прозорий, розвиток зародка непомітний, сторонні речовини та запахи не допускаються; клас В: яйця, що не відповідають показникам якості класу А, які мають поставлятися виключно на харчові чи непродовольчі виробничі потужності.

Світлана Литвин, аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) узагальнює, що до класу А належать яйця із привабливим зовнішнім виглядом, призначені для продажу кінцевому споживачеві, а до класу В потрапляє продукція з певними недоліками — забрудненнями тощо. Останні використовуються лише для подальшого перероблення, наприклад, сухі та рідкі яєчні продукти.

За словами Світлани Литвин, на українських підприємствах давно дотримуються цього принципу, хоч це й не було закріплено у будь-яких нормативних документах.

Яйця класу А також пропонується сортувати за вагою на такі категорії:

XL (дуже великі) — від 73 г і більше;

L (великі) — від 63 г до 73 г;

М (середні) — від 53 г до 63 г;

S (дрібні) — менш як 53 г.

[ + – ] З 2028 року в Україні на яйці та транспортній тарі з'являться нові позначення

"Нині в Україні для яєць діють технічні умови, що відрізняються від європейських. Як у нас, так і в Європі яйця сортуються за вагою, але якщо в Україні яйце вагою 53-63 грами маркується категорією С1, то в Європі — М", — пояснює у коментарі Фокусу Світлана Литвин. Відповідно, після набуття чинності нововведення в Україні на яйці та транспортній тарі з'являться нові позначення.

Фокус пропонує зіставити наявні на сьогодні та запропоновані (європейські) категорії курячих яєць:

СВ (добірні)/XL (дуже великі)

С0 (вищої категорії)/L (великі)

С1 (першої категорії)/М (середні)

С2 (дрібні)/S (дрібні)

Світлана Литвин уточнює, що нові вимоги до курячих яєць не вплинуть на ціноутворення, оскільки нововведення не спричиняє помітних додаткових витрат для виробників. А щодо цін у роздріб, то й зараз більші яйця коштують дорожче і ця закономірність збережеться.

Раніше Фокус аналізував, які продукти найбільш помітно подорожчали у 2022 році та робив прогнози щодо динаміки цін у 2023-му.

Як повідомлялося, за прогнозами Інституту аграрної економіки, на нинішньому рівні ціни на курячі яйця зберігатимуться до Великодня (16 квітня 2023 року), після чого ближче до травня розпочнеться їхнє зниження.