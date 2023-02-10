В Польше начнут выдавать пенсии для украинцев: как будут выплачивать

Польские власти готовы выплачивать пожилым украинцам пенсию наличкой — через международные переводы между страной и "Укрпоштой". Единственным препятствием для получения пенсий является потребность нормативного урегулирования.

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С началом полномасштабной войны с РФ многие украинцы ради безопасности покинули страну, выехав за границу. Большинство наших граждан остановились в Польше, но некоторые из них не могут воспользоваться в стране украинскими пенсиями. Об этом сообщили в пресс-службе Мининтеграции.

По словам главы ведомства Ирины Верещук, эту проблему сейчас решают в украинском правительстве.

"Большинство пожилых людей, выехавших в Польшу, пока не могут воспользоваться украинской пенсией. Мы ищем возможности, как возобновить выплаты украинских пенсий нашим соотечественникам за границей", — рассказала она.

Отмечается, что есть техническая возможность наладить технический перевод украинских пенсий в Польшу. При этом польские власти готовы выплачивать пожилым украинцам пенсию наличкой — через международные переводы между страной и "Укрпоштой". Более того, польской почтой граждане Украины смогут пересылать необходимые для пенсий документы напрямую в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Единственным препятствием для получения пенсий является потребность нормативного урегулирования. Как подчеркнула Ирина Верещук, соответствующий законопроект уже разработан, но документ еще предстоит доработать и согласовать. Только после этого законопроект передадут для принятия Верховной Радой.

Тем временем в Украине в рамках реформирования пенсионной системы планируют внедрить обязательное пенсионное накопления для всех украинцев уже 2024 году. В начале января премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что суть новой пенсионной реформы в том, что у всех работающих украинцев появятся собственные пенсионные накопительные счета. Пополняться они будут из трех источников:

вклад работодателей;

вклад государства на паритетных с работодателем условиях;

добровольные взносы граждан.

Ранее Фокус рассказывал, кому из украинцев могут отменить пенсионные выплаты. Соответствующий законопроект об этом уже разработан правительством.

Также напомним, что американская благотворительная организация 1К поддержит пострадавшие от полномасштабного вторжения России украинские семьи. Так, организация выплатит украинцам 1 тысячу долларов.