У Польщі почнуть видавати пенсії для українців: як виплачуватимуть

Польська влада готова виплачувати літнім українцям пенсію готівкою — через міжнародні перекази між країною та "Укрпоштою". Єдиною перешкодою отримання пенсій є потреба нормативного врегулювання.

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З початком повномасштабної війни з РФ багато українців заради безпеки залишили країну, виїхавши за кордон. Більшість наших громадян зупинилися у Польщі, але деякі з них не можуть скористатися українськими пенсіями в країні. Про це повідомили у пресслужбі Мінінтеграції.

За словами голови відомства Ірини Верещук, цю проблему наразі вирішують в українському уряді.

"Більшість людей похилого віку, які виїхали до Польщі, поки що не можуть скористатися українською пенсією. Ми шукаємо можливості, як відновити виплати українських пенсій нашим співвітчизникам за кордоном", — розповіла вона.

Зазначається, що є технічна можливість налагодити технічне переведення українських пенсій до Польщі. При цьому польська влада готова виплачувати літнім українцям пенсію готівкою — через міжнародні перекази між країною та "Укрпоштою". Понад те, польською поштою громадяни України зможуть надсилати необхідні для пенсій документи безпосередньо до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Єдиною перешкодою отримання пенсій є потреба нормативного врегулювання. Як наголосила Ірина Верещук, відповідний законопроєкт уже розроблено, але документ ще потрібно допрацювати та погодити. Тільки після цього законопроєкт передадуть для ухвалення Верховною Радою.

Тим часом в Україні в межах реформування пенсійної системи планують запровадити обов'язкове пенсійне накопичення для всіх українців уже 2024 року. На початку січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що суть нової пенсійної реформи полягає в тому, що у всіх працюючих українців з'являться власні пенсійні накопичувальні рахунки. Поповнюватимуть вони з трьох джерел:

вклад роботодавців;

внесок держави на паритетних із роботодавцем умовах;

добровільні внески громадян.

Раніше Фокус розповідав, кому з українців можуть скасувати пенсійні виплати. Відповідний законопроєкт про це вже розроблено урядом.

Також нагадаємо, що американська благодійна організація 1К підтримає українські сім'ї, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії. Так, організація виплатить українцям 1 тисячу доларів.