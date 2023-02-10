Цены на газ в Украине продолжают снижаться: с чем это связано

Средняя цена газа, который Украина импортировала в январе 2023 года, по сравнению с декабрем 2022, снизилась почти на 10%.

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Стоимость реализации природного газа в Украине в январе 2023 года составила 23 723,43 грн/тыс. кубометров без НДС. Это на 9,4% ниже, чем в декабре 2022, сообщают в пресс-службе Министерства экономики.

По информации ведомства, средняя цена упала до минимума с начала расчета показателя в марте прошлого года. Как менялась средняя цена:

март — 29, 391 грн/тыс. кубометров;

апрель — 35, 933 грн/тыс. кубометров;

май — 31,175 грн/тыс. кубометров;

июнь — 32,194 грн/тыс. кубометров;

июль — 31,992 грн/тыс. кубометров;

август — 24,045 грн/тыс. кубометров;

сентябрь — 39,952 грн/тыс. кубометров;

октябрь — 38,295 грн/тыс. кубометров;

ноябрь — 28 855,75 грн/тыс. кубометров;

декабрь — 26 199,24 грн/ тыс. кубометров.

январь — 23 723,43 грн/тыс. кубометров.

Ранее самым дешевым месяцем для реализации природного газа был август 2022 года, когда тысяча кубов "голубого топлива" продавалась за 24,045 грн. А вот в октябре был зафиксирован самый существенный скачек цен — 38,295 грн за 1 тыс. кубов.

Что происходит с ценами на газ в Европе

По состоянию на 10 февраля 2023 года на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах, как свидетельствуют данные биржи ICE Futures, стоимость газа снизилась до 53 евро за МВт-ч (около $562 за тысячу кубометров). Цены снижаются на фоне ожидаемого сокращения спроса на газ благодаря потеплению на европейском континенте, которое начнется со следующей недели.

На стоимость также влияет высокая заполненность газохранилищ в Европе на данный период года. Хранилища заполнены примерно на 69%.

Фокус уже рассказывал, что украинские компании-заказчики услуг по транспортировке газа начали импортировать "голубое топливо" из Европы через территорию Молдовы с помощью виртуального реверса.

Также напомним, что РФ отправила в Европу около 17 млн ​​тонн сжиженного природного газа (СПГ) в 2022 году. Этот показатель приблизительно на 20% больше, по сравнению с 2021 годом.