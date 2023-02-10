Ціни на газ в Україні продовжують знижуватися: з чим це пов'язано

Середня ціна газу, який Україна імпортувала в січні 2023 року, порівняно з груднем 2022 року, знизилася майже на 10%.

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Вартість реалізації природного газу в Україні у січні 2023 року становила 23 723,43 грн/тис. кубометрів без ПДВ. Це на 9,4% нижче, ніж у грудні 2022 року, повідомляють у пресслужбі Міністерства економіки.

За інформацією відомства, середня ціна впала до мінімуму від початку розрахунку показника в березні минулого року. Як змінювалася середня ціна:

березень — 29, 391 грн/тис. кубометрів;

квітень — 35, 933 грн/тис. кубометрів;

травень — 31,175 грн/тис. кубометрів;

червень — 32,194 грн/тис. кубометрів;

липень — 31,992 грн/тис. кубометрів;

серпень — 24,045 грн/тис. кубометрів;

вересень — 39,952 грн/тис. кубометрів;

жовтень — 38,295 грн/тис. кубометрів;

листопад — 28 855,75 грн/тис. кубометрів;

грудень — 26 199,24 грн/тис. кубометрів.

січень — 23 723,43 грн/тис. кубометрів.

Раніше найдешевшим місяцем для реалізації природного газу був серпень 2022 року, коли тисяча кубів "блакитного палива" продавали за 24,045 грн. А ось у жовтні було зафіксовано найістотніший стрибок цін — 38,295 грн за 1 тис. кубів.

Що відбувається з цінами на газ у Європі

Станом на 10 лютого 2023 року на найбільшому європейському хабі TTF у Нідерландах, як свідчать дані біржі ICE Futures, вартість газу знизилася до 53 євро за МВт-год (близько $562 за тисячу кубометрів). Ціни знижуються на тлі очікуваного скорочення попиту на газ завдяки потеплінню на європейському континенті, яке розпочнеться наступного тижня.

На вартість також впливає висока заповненість газосховищ у Європі на цей період. Сховища заповнені приблизно на 69%.

Фокус уже розповідав, що українські компанії-замовники послуг із транспортування газу почали імпортувати "блакитне паливо" з Європи через територію Молдови за допомогою віртуального реверсу.

Також нагадаємо, що РФ відправила в Європу близько 17 млн ​​тонн зрідженого природного газу (ЗПГ) у 2022 році. Цей показник приблизно на 20% більший порівняно з 2021 роком.