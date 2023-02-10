Ціни на газ в Україні продовжують знижуватися: з чим це пов'язано
Середня ціна газу, який Україна імпортувала в січні 2023 року, порівняно з груднем 2022 року, знизилася майже на 10%.
Вартість реалізації природного газу в Україні у січні 2023 року становила 23 723,43 грн/тис. кубометрів без ПДВ. Це на 9,4% нижче, ніж у грудні 2022 року, повідомляють у пресслужбі Міністерства економіки.
За інформацією відомства, середня ціна впала до мінімуму від початку розрахунку показника в березні минулого року. Як змінювалася середня ціна:
- березень — 29, 391 грн/тис. кубометрів;
- квітень — 35, 933 грн/тис. кубометрів;
- травень — 31,175 грн/тис. кубометрів;
- червень — 32,194 грн/тис. кубометрів;
- липень — 31,992 грн/тис. кубометрів;
- серпень — 24,045 грн/тис. кубометрів;
- вересень — 39,952 грн/тис. кубометрів;
- жовтень — 38,295 грн/тис. кубометрів;
- листопад — 28 855,75 грн/тис. кубометрів;
- грудень — 26 199,24 грн/тис. кубометрів.
- січень — 23 723,43 грн/тис. кубометрів.
Раніше найдешевшим місяцем для реалізації природного газу був серпень 2022 року, коли тисяча кубів "блакитного палива" продавали за 24,045 грн. А ось у жовтні було зафіксовано найістотніший стрибок цін — 38,295 грн за 1 тис. кубів.
Що відбувається з цінами на газ у Європі
Станом на 10 лютого 2023 року на найбільшому європейському хабі TTF у Нідерландах, як свідчать дані біржі ICE Futures, вартість газу знизилася до 53 євро за МВт-год (близько $562 за тисячу кубометрів). Ціни знижуються на тлі очікуваного скорочення попиту на газ завдяки потеплінню на європейському континенті, яке розпочнеться наступного тижня.
На вартість також впливає висока заповненість газосховищ у Європі на цей період. Сховища заповнені приблизно на 69%.
Фокус уже розповідав, що українські компанії-замовники послуг із транспортування газу почали імпортувати "блакитне паливо" з Європи через територію Молдови за допомогою віртуального реверсу.
Також нагадаємо, що РФ відправила в Європу близько 17 млн тонн зрідженого природного газу (ЗПГ) у 2022 році. Цей показник приблизно на 20% більший порівняно з 2021 роком.