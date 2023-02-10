Встал на сторону энергетиков: суд отменил штрафы НКРЭКУ для облэнерго, — СМИ

По мнению винницкого суда, комиссия "безосновательно и необоснованно" обвинила энергетиков. Также известно, что в суд уже обратились облэнерго из других городов.

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Винницкий городской суд, рассмотрев иск "Винницаоблэнерго" против Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), признал решение регулятора незаконным и отменил штрафы для энергетиков, которые были наложены за несоблюдение графиков подачи электроэнергии. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

По мнению судебной инстанции, нацкомиссия "безосновательно и необоснованно выдвинула обвинения в адрес винницких энергетиков", обвинив их в несоблюдении графиков отключений.

Как уточняется, в суд обратились энергетики не только в Виннице, но и в других городах, где НКРЭКУ наложил штрафы.

Штраф на энергетиков "Винницаоблэнерго": в чем суть

17 января НКРЭКУ составила акт о нарушениях оператора систем распределения и наложила штраф на сумму 85 тысяч грн.

Регулятор проинформировал, что АО "Винницаоблэнерго" должно придерживаться следующих норм:

графики отключений должны быть разработаны и применяться оператором в соответствии с разработанной им инструкцией;

оператор каждые 30 минут должен актуализировать информацию о времени начала и окончания отключения электроэнергии потребителям с указанием названий населенных пунктов, улиц, домов, корпусов и названий перерывов (плановая, аварийная, применение графиков ограничения потребителей);

оператор обязан обнародовать и обновлять на своем официальном вебсайте информацию в соответствии с законодательством Украины.

Штрафы НКРЭКУ: позиция ДТЭК

Компания ДТЭК также решила обжаловать в суде обвинения нацкомиссии за отключения света в условиях войны. Соответствующее заявление 10 февраля было опубликовано на официальном сайте предприятия.

"Операторы системы распределения "ДТЭК Сети" категорически не согласны с предвзятыми решениями НКРЭКУ о наложении штрафов на компанию и директоров, а также с обвинениями, изложенными в актах проверок за якобы нарушение порядка применения графиков ограничения операторами системы распределения", — говорится в заявлении.

В компании утверждают, что предоставили регулятору все необходимые разъяснение в связи с существующей ситуацией, но в НКРЭКУ якобы проигнорировали эту информацию.

Как уточняется, в суд, в частности, подали "ДТЭК Киевские региональные сети" и "ДТЭК Одесские электросети".

"Энергокомпании передали обжалование в суд и надеются на справедливое рассмотрение и отмену постановлений о наложении штрафов, как на компании, так и на ее работников", — подчеркивают в ДТЭК.

Несправедливые графики отключений: жалобы потребителей

Государственная инспекция по энергетическому надзору Украины 9 февраля сообщила, что количество заявлений от потребителей о несправедливых графиках отключения электричества постоянно растет. Люди, в частности, жалуются на неравномерное распределение электроэнергии в разных домах.

Только в январе этого года инспекторы рассмотрели почти 6 тыс. таких обращений — это в 14 раз больше, чем за тот же период год назад.

Больше всего обращений инспекция получает из Киевской области, на втором месте — Киев, на третьем — Одесская область.

Напомним, 17 января НКРЭКУ оштрафовала АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго" за несоблюдение графиков отключений электричества потребителям. Помимо этого руководителей вышеуказанных организаций оштрафовали на 1700 гривен.

24 января НКРЭКУ решила оштрафовать компании "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Одесские электросети" за несоблюдение графиков отключения электроэнергии. Штрафные санкции были введены за то, что организации якобы не информировали должным образом потребителей о существующих ограничениях в энергосистеме.

30 января регулятор оштрафовал еще три организации — ЧАО "Львовоблэнерго", "Закарапатьеоблэнерго" и "ДТЭК Киевские региональные электросети" — на общую сумму в 330 тысяч гривен.