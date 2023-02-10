Став на бік енергетиків: суд скасував штрафи НКРЕКП для обленерго, — ЗМІ

На думку вінницького суду, комісія "безпідставно та необґрунтовано" звинуватила енергетиків. Також відомо, що до суду вже звернулися обленерго з інших міст.

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Вінницький міський суд, розглянувши позов "Вінницяобленерго" проти Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), визнав рішення регулятора незаконним і скасував штрафи для енергетиків, які були накладені за недотримання графіків подачі електроенергії. Про це сьогодні, 10 лютого, повідомило агентство "РБК-Україна" з посиланням на рішення суду.

На думку судової інстанції, нацкомісія "безпідставно та необґрунтовано висунула звинувачення на адресу вінницьких енергетиків", звинувативши їх у недотриманні графіків відключень.

Як уточнюється, до суду звернулися енергетики не лише у Вінниці, а й в інших містах, де НКРЕКП наклала штрафи.

Штраф на енергетиків "Вінницяобленерго": у чому суть

17 січня НКРЕКП склала акт про порушення оператора систем розподілу та наклала штраф на суму 85 тисяч грн.

Регулятор поінформував, що АТ "Вінницяобленерго" має дотримуватися таких норм:

графіки відключень повинні бути розроблені та застосовуватися оператором відповідно до розробленої ним інструкції;

оператор кожні 30 хвилин повинен актуалізувати інформацію про час початку та закінчення відключення електроенергії споживачам із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів і назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів);

оператор зобов'язаний оприлюднити й оновлювати на своєму офіційному вебсайті інформацію відповідно до законодавства України.

Штрафи НКРЕКП: позиція ДТЕК

Компанія ДТЕК також вирішила оскаржити в суді звинувачення нацкомісії за відключення світла за умов війни. Відповідна заява 10 лютого була опублікована на офіційному сайті підприємства.

"Оператори системи розподілу "ДТЕК Мережі" категорично не згодні з упередженими рішеннями НКРЕКП про накладення штрафів на компанію та директорів, а також зі звинуваченнями, викладеними в актах перевірок за нібито порушення порядку застосування графіків обмеження операторами системи розподілу", — йдеться в заяві.

У компанії стверджують, що надали регулятору всі необхідні роз'яснення у зв'язку зі ситуацією, але в НКРЕКП нібито проігнорували цю інформацію.

Як уточнюється, до суду, зокрема, подали "ДТЕК Київські регіональні мережі" та "ДТЕК Одеські електромережі".

"Енергокомпанії передали оскарження до суду й сподіваються на справедливий розгляд і скасування постанов про накладення штрафів як на компанії, так і на її працівників", — наголошують у ДТЕК.

Несправедливі графіки відключень: скарги споживачів

Державна інспекція з енергетичного нагляду України 9 лютого повідомила, що кількість заяв від споживачів про несправедливі графіки відключення електрики постійно зростає. Люди, зокрема, скаржаться на нерівномірний розподіл електроенергії в різних будинках.

Лише в січні цього року інспектори розглянули майже 6 тис. таких звернень — це в 14 разів більше, ніж за той самий період рік тому.

Найбільше звернень інспекція отримує з Київської області, на другому місці — Київ, на третьому — Одеська область.

Нагадаємо, 17 січня НКРЕКП оштрафувала АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго" за недотримання графіків відключень електрики споживачам. Крім цього, керівників вищевказаних організацій оштрафували на 1700 гривень.

24 січня НКРЕКП вирішила оштрафувати компанії "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Одеські електромережі" за недотримання графіків відключення електроенергії. Штрафні санкції було запроваджено за те, що організації нібито не інформували належним чином споживачів про чинні обмеження в енергосистемі.

30 січня регулятор оштрафував ще три організації — ПрАТ "Львівобленерго", "Закарапаттяобленерго" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі" — на загальну суму 330 тисяч гривень.